Marcos, veterinario: “El error más importante de las playas de perros es pensar que todos los animales que se persiguen están jugando”

Perro en la playa. (Freepik)

Ahora que se acerca el calor, muchas personas optan por ir a la playa a disfrutar de las buenas temperaturas. Sin embargo, no somos los únicos a los que nos gusta tomar el sol, bañarnos en el agua y socializar.

Los perros también disfrutan mucho de esta experiencia, motivo por el que pasar el día en una playa para mascotas puede ser una gran opción. A pesar de ser un sitio muy estimulante para ellos, los dueños suelen cometer ciertos errores.

Sobre este tema ha hablado Marcos, un veterinario que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@soymarcosconecta) ha explicado cómo evitar malentendidos.

Este es el error más común en las playas para perros

Según explica el veterinario, uno de los errores más frecuentes en estos espacios es interpretar de forma equivocada el comportamiento de los perros durante la interacción. “El error más importante en las playas para perros es pensar que todos los perros que se persiguen están jugando”, señala Marcos en su vídeo.

Como ejemplo, menciona el caso de un chihuahua que persigue a un pastor alemán. “No está persiguiendo a este pastor alemán para jugar, sino para bajar su energía y detenerlo”.

El especialista insiste en que, si se observa con atención, los perros muestran señales claras cuando no se sienten cómodos durante una interacción. En este caso, el comportamiento del chihuahua indica claramente incomodidad. Además, realiza gestos de advertencia para marcar distancia y pedir que el otro animal se aparte, especialmente cuando el pastor alemán se gira hacia él.

Cómo detectar incomodidad en tu perro

Observar el lenguaje corporal es clave para entender cómo se siente un perro en interacciones con otros animales. Más allá del juego aparente, hay señales sutiles que pueden indicar tensión o estrés, como intentar alejarse de forma repetida, mostrarse rígido o evitar el contacto directo.

También es importante fijarse en cambios en su comportamiento habitual: si deja de responder a estímulos, se queda inmóvil o busca constantemente al dueño, puede estar sintiéndose sobrepasado. En estos casos, lo recomendable es intervenir con calma y permitir que el perro recupere su espacio para evitar que la situación escale.

Consejos para una visita segura a la playa para perros

Antes de acudir a una playa para mascotas, conviene tener en cuenta algunos aspectos básicos para que la experiencia sea positiva. No todos los espacios permiten el mismo nivel de libertad ni cuentan con las mismas normas, por lo que informarse previamente ayuda a evitar imprevistos.

También es recomendable planificar la duración de la visita en función del clima y de la resistencia del animal, ya que el calor, la arena y la actividad constante pueden resultar exigentes. Llevar agua fresca, sombra portátil o accesorios de descanso puede marcar la diferencia en su bienestar.

Otro punto importante es la socialización progresiva: no todos los perros están acostumbrados a entornos con muchos estímulos, por lo que es mejor empezar con estancias cortas y observar cómo se adapta. Con una preparación adecuada, estos espacios pueden convertirse en una buena alternativa para que tu perro se divierta.