España

Una masa de aire “muy cálido” sobre España dejará tormentas en el norte, calima y termómetros por encima de los 30 grados

La Aemet mantiene activo el nivel amarillo de aviso en Galicia, el noreste de Castilla y León, Navarra y País Vasco

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Un hombre disfruta del buen tiempo en la playa de las Gaviotas en Torre de Benegalbón, Málaga, a 19 de abril de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)
Un hombre disfruta del buen tiempo en la playa de las Gaviotas en Torre de Benegalbón, Málaga, a 19 de abril de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)

Una masa de aire de origen subtropical está dejando temperaturas veraniegas en España. El lunes, el mercurio superó los 30 grados en buena parte del país. La temperatura más alta se registró en Sevilla con 32,2 grados. Y, durante los próximos días, los termómetros no se van a quedar atrás. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, detalla en un comunicado que a lo largo de toda la semana, “los valores diurnos estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, e incluso más de 10 grados por encima en áreas del interior". “Hablaremos de temperaturas más propias de junio que de abril”, destaca. Pero también lloverá. Habrá chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes en el norte de la península.

Este martes, "una masa de aire muy cálido" para la época del año se sitúa sobre la península. “Esto dará lugar a la formación de tormentas que podrán ser fuertes en Galicia, en torno a la cordillera Cantábrica y también en el entorno del sistema Ibérico y de los Pirineos”, apunta el portavoz. Podrán ir acompañadas de granizo. De hecho, el organismo público ha activado el nivel amarillo (riesgo bajo) en Galicia, el noreste de Castilla y León, Navarra y País Vasco por las tormentas.

Durante esta jornada, también habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima. Ahora bien, el protagonista de este martes será el calor. Se superarán los 30 grados en el valle del Ebro, en la zona centro de la península y también en amplias zonas de la mitad sur, donde incluso podrían superarse los 33 o 34 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Seguirán bajando las temperaturas en Canarias y allí en el archipiélago habrá intervalos nubosos en el norte.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Las temperaturas bajarán ligeramente

El miércoles habrá un descenso térmico en el norte y oeste de la península. A pesar de ello, los termómetros seguirán superando los 30 grados en el este peninsular, donde incluso las temperaturas subirán. “Lleida o Zaragoza, de hecho, está previsto que superen los 32 grados”, avisa el portavoz de la Aemet. Las tormentas serán menos frecuentes que el día anterior, “pero también podrían darse en zonas de montaña del nordeste, sobre todo en el entorno del sistema Ibérico y de los Pirineos”.

El jueves, el mercurio volverá a subir. Habrá un descenso térmico notable en el área mediterránea y Baleares, pero subirán en el resto del territorio. De nuevo, se sobrepasarán los 30 grados en el centro y en el sur peninsular. La Aemet también prevé tormentas, sobre todo en el oeste de la península. Continuará la presencia de polvo en suspensión, que dará lugar a calima.

Con más incertidumbre en el pronóstico, el viernes podría haber una bajada de temperaturas en el oeste y en el sur peninsular. Ahora bien, también podría “haber una posible recuperación en las temperaturas, una nueva subida los dos días siguientes, sábado y domingo”. En general, indica Del Campo, seguiríamos “con un ambiente muy cálido para la época del año en la mayor parte del país”.

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