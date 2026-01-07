España

Las mejores actividades para hacer con tu perro al aire libre, según los expertos

El ejercicio regular y el juego previenen problemas de conducta y refuerzan el vínculo entre personas y perros

El blog Tiendanimal informa sobre
El blog Tiendanimal informa sobre actividades que los cuidadores pueden realizar con sus mascotas fomentando su sociabilidad y buena salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar al aire libre forma parte de las necesidades básicas de un perro. No es solo una actividad para pasar el tiempo, sino un hábito indispensable que mejora su salud. Así lo explica el blog Tiendanimal. En uno de sus artículos más recientes se recogen distintas propuestas de actividades pensadas para mantener a las mascotas activas y sanas.

Según Tiendanimal, estas actividades ayudan a reducir el estrés, disminuyendo las conductas agresivas. Asimismo, previenen problemas de salud como el sobrepreso. Por otro lado, refuerzan el vínculo entre perros y cuidadores, mejorando la socialización cotidiana.

Se trata, por lo tanto, de actividades que fomentan la crianza de los perros, permitiéndoles gestionar tanto su energía como su sociabilidad en espacios públicos. Implementarlas desde que son unos cachorros puede fomentar el buen comportamiento y una vida cotidiana más tranquila.

Leo Montero analiza el impacto de los fuegos artificiales en perros y gatos. Ofrece una serie de recomendaciones para reducir el estrés y la ansiedad durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Pelota o frisbee

Uno de los juegos más habituales es lanzar una pelota. Es simple y funciona con la mayoría de los perros. Correr detrás de un objeto activa su cuerpo y mantiene la atención. Es una forma muy sencilla de hacer ejercicio físico y al mismo tiempo pasar tiempo juntos. Además, permite trabajar órdenes básicas como buscar la pelota y traerla.

Tiendanimal recomienda usar pelotas adecuadas al tamaño del perro y evitar las que no se adapten a su tamaño. Asimismo, las pelotas muy pequeñas pueden ser perjudiciales para su salud, si al morderlas o jugar con ellas las terminan ingiriendo. El objetivo, ante todo, es que el juego sea seguro.

Un joven jugando al fresbee
Un joven jugando al fresbee con su perro. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por otro lado, el frisbee es una variante más exigente. Requiere coordinación y atención. No todos los perros lo dominan al principio, pero muchos acaban disfrutándolo. Lo importante es no alargar las sesiones y respetar los descansos.

Juegos mentales

Sin embargo, no todos los perros necesitan el mismo nivel de actividad física. En estos casos, los juegos mentales pueden ser otra maravillosa opción para realizar con tu perro. El escondite es uno de los más efectivos, ya que el perro aprende a esperar y buscar.

Además, los juegos de olfato siguen una lógica parecida. Consisten en esconder premios -alguna cuche o su snack favorito- haciendo que se concentren. El cansancio mental, según los expertos, es comparable al de un paseo largo.

Otros juegos que fomentan la sociabilidad

El juego de tirar de una cuerda puede ser muy divertido si se gestiona bien por parte de los cuidadores. Deben existir unas normas claras. El perro debe soltar la cuerda cuando se le pide y parar si la excitación aumenta más de lo debido. El objetivo de este tipo de juegos es trabajar el autocontrol, fomentando al mismo tiempo la comunicación perro-cuidador. Para algunos perros, la crianza en autocontrol es fundamental. Los hay que, debido a su fuerza, deben aprender a gestionarla.

Estas son algunas formas de
Estas son algunas formas de sociabilidad que fomentan la salud y la crianza (Freepik)

En segundo lugar, durante los días de calor, los juegos con agua son una alternativa ideal. Siempre que haya supervisión, las piscinas de agua para perros o el uso de mangueras para, delicadamente, refrescarlos, puede entretenerlos, aliviando a la vez los efectos de las altas temperaturas.

Otra alternativa es montar un pequeño circuito de agilidad. No hace falta equipamiento profesional. Saltos simples con objetos domésticos y recorridos cortos son suficientes para mantener al perro ocupado y ejercitado.

Efectos y precauciones

El blog de Tiendanimal señala que los perros que juegan al aire libre de forma habitual muestran menos conductas agresivas. El ejercicio ayuda a controlar la fuerza y mejora el descanso. También facilita la socialización cuando se comparte espacio con otros perros.

El vínculo entre el perro y el cuidador también se transforma por completo. Una participación activa del dueño en la crianza activa de su mascota, pasando tiempo de calidad con ella, hace que esta se sienta acompañada.

En cuanto a las precauciones, evitar las temperaturas extremas es uno de los requisitos mñas importantes. También conviene llevar agua y parar cuando el perro lo necesita. El uso de arneses y correas adecuadas ayuda a evitar accidentes, igual que elegir juguetes que no se rompan con facilidad. A todo esto se suma la protección frente a parásitos, necesaria para proteger la salud de los animales.

