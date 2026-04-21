David Broncano vive con intensidad la derrota de su expareja, Paula Badosa, en el Mutua Madrid Open 2026: su apoyo incondicional desde la grada

David Broncano anima a su expareja Paula Badosa desde la grada (EFE / Grosby)

La presencia de David Broncano en el palco de la pista central Manolo Santana se ha convertido en una de las instantáneas destacadas de la segunda jornada del Mutua Madrid Open 2026. El presentador de Televisión Española ha asistido como espectador a la eliminación temprana de Paula Badosa en el torneo, lo que ha puesto en relieve la buena sintonía entre ambos a pesar de su ruptura sentimental.

El hecho de que ambos mantengan una relación personal cordial también se ha reflejado en ocasiones recientes. En noviembre del año pasado, Badosa visitó La Revuelta, el programa presentado por Broncano y su equipo en el Teatro Príncipe Gran Vía, donde las muestras públicas de complicidad, humor compartido y gestos de amistad se hicieron notorias para el público. En aquella ocasión, la deportista obsequió a su expareja unas zapatillas personalizadas y una fotografía de ambos en pista con una dedicatoria en tono irónico: “Para mi former coach”.

El propio torneo madrileño es cita habitual en la agenda de David Broncano, que acude tanto en compañía de amistades como junto a su pareja actual, la actriz Silvia Alonso, siempre inquieto ante el desarrollo de los partidos y especialmente atento cuando juega Badosa. La derrota de la tenista ha supuesto una decepción generalizada entre sus seguidores, tras un partido en el que las expectativas de remontada se han visto frustradas finalmente en el tercer set.

David Broncano anima a su expareja Paula Badosa desde la grada (Grosby)

Reunión de exparejas de Paula Badosa

David Broncano asistió a uno de los entrenamientos de Paula Badosa en la Caja Mágica durante los días previos al torneo. En las mismas instalaciones se encuentra Stefanos Tsitsipas, su anterior pareja, quien compite en el torneo como cada año. La presencia simultánea de Broncano y Tsitsipas en el recinto ha llamado la atención, aunque no existen registros de encuentros o interacción entre ambos y Badosa.

En 2020, la relación entre Paula Badosa y David Broncano se hizo pública, pero finalizó poco después, hecho confirmado por medios a comienzos de 2021, que definieron la ruptura como “discreta y civilizada”. Posteriormente, la deportista mantuvo un vínculo con Tsitsipas, con quien ha protagonizado recientemente algún cruce de declaraciones. El tenista griego afirmó en una entrevista que prefería no tener una novia tenista, declaración a la que Badosa respondió mediante emoticonos de risa en redes sociales.

El actor ha acudido al programa presentador por David Broncano para presentar su nueva película, 'La Cena'

David Broncano presencia la derrota de Badosa

Durante el encuentro frente a la austriaca Julia Grabher, que se ha decidido en tres sets (6-7, 6-4 y 0-6), el nerviosismo visible de Broncano ha evidenciado el respeto mutuo y la amistad mantenida desde que finalizaron su breve noviazgo en el otoño de 2020. El dato más llamativo del partido es que Badosa ha perdido por 0-6 el set definitivo, quedando eliminada de la competición. Mientras tanto, Broncano lo vivía con intensidad y muchos nervios tratando de mandarle ánimos

Actualmente, la tenista catalana ocupa el puesto número 106 en la clasificación mundial WTA, tras haber alcanzado el número 2 en el pasado. Esta derrota se suma a una trayectoria marcada por problemas físicos: casi en 40 ocasiones ha tenido que abandonar partidos debido a una lesión crónica de espalda que afecta a la zona vertebral por la exigente carga mecánica de los movimientos repetitivos en el circuito profesional.