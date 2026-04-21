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Pierde las llaves del coche y al ir a buscarlas con el detector de metales encuentra un meteorito

El descubrimiento, que tuvo lugar en 2021 por Efrem Rigotti en Garniga Vecchia, cerca de Garniga Terme en el área de Monte Bondone, ha sido ahora certificado oficialmente por el Museo Italiano de Ciencias Planetarias

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Pierde las llaves del coche y al ir a buscarlas con el detector de metales encuentra un meteorito
Efrem Rigotti descubre un meteorito en la montaña (Facebook)

Efrem Rigotti solo estaba haciendo una ruta de senderismo cuando perdió las llaves de su coche por el camino. Al notar su ausencia, decidió solicitar ayuda a un amigo, quien le trajo un detector de metales. “Ese fragmento era el que hacía sonar el instrumento y se diferenciaba de la dolomita local”, ha relatado el italiano. Así encontró uno de los objetos más curiosos que puedes encontrarte en una zona montañosa: un fragmento de una piedra extraña de 188 gramos.

El descubrimiento, que tuvo lugar en 2021 por Efrem Rigotti en Garniga Vecchia, cerca de Garniga Terme en el área de Monte Bondone, ha sido ahora certificado oficialmente por el Museo Italiano de Ciencias Planetarias y la Universidad de Camerino, con el aval de la Sociedad Meteorítica como un meteorito con origen extraterrestre. Tras conservar el fragmento durante varios años, en 2024 recurrió a especialistas para su análisis, lo que resultó fundamental para la posterior catalogación.

Al parecer, el meteorito, identificado como condrita L5 ordinaria, es el primer ejemplar de este tipo hallado en la región de Trentino, como ha informado Ilt Quotidiano. No obstante, la noticia de su hallazgo se ha mantenido en secreto hasta garantizar un análisis riguroso y la correspondiente validación científica. Y es que hasta la fecha tan solo existen 44 meteoritos reconocidos oficialmente en Italia, lo que subraya la importancia del descubrimiento.

Una piedra que se creó en los orígenes del Sistema Solar

El estudio del meteorito, que estuvo bajo la dirección de Marco Morelli, consiguió descifrar el tipo de mineral al que se enfrentaban: la condrita L5, una roca que se formó en el cinturón de asteroides y que permaneció prácticamente inalterada desde los orígenes del Sistema Solar hace más de 4.500 millones de años. Este tipo de meteoritos se considera un auténtico “fósil cósmico”, ya que permite analizar los materiales primordiales que dieron lugar a los planetas, incluida la Tierra.

Pierde las llaves del coche y al ir a buscarlas con el detector de metales encuentra un meteorito
Efrem Rigotti descubre un meteorito en la montaña (Facebook)

Según ha detallado el equipo científico, los condritos aportan información sobre los procesos que marcaron las primeras etapas de la formación planetaria. Además, pueden contener pistas sobre el origen del agua y de moléculas orgánicas, lo que sugiere que cuerpos celestes similares pudieron haber transportado estos elementos esenciales hasta nuestro planeta.

De este modo, el meteorito fue presentado oficialmente ante la prensa en Garniga Terme con la presencia del alcalde, Valerio Linardi, y representantes del MUSE. El propio Linardi expresó: “Este descubrimiento nos ha recibido con gran interés e incluso con cierta sorpresa, ya que se trata de un hallazgo local que siguió un largo y necesariamente confidencial proceso científico”.

Igualmente, el regidor local explicó que “en los próximos meses, también en colaboración con MUSE, organizaremos eventos e iniciativas de divulgación específicos, con el objetivo de promover este hallazgo y, por qué no, atraer la atención de la comunidad científica y de los visitantes hacia Garniga Terme y Monte Bondone”. Por lo que se prevé la organización de jornadas y actividades educativas, en colaboración con instituciones científicas, para aprovechar el potencial de un descubrimiento que ha situado a esta pequeña localidad en el mapa de la investigación planetaria.

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