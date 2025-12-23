La ley que obliga a los colegios a añadir a la rutina de los niños 60 minutos de deporte diario

Deportes niños (Freepik)

La Ley Nº 21778 comenzó a regir el pasado viernes 19 de diciembre en Chile, y obliga a todos los centros educativos del país a garantizar al menos una hora de actividad física, sin reemplazar las horas ya determinadas para la asignatura de Educación Física.

El objetivo es impulsar unos hábitos más saludables desde la infancia y, así, disminuir enfermedades vinculadas al sedentarismo, como la obesidad, problemas de corazón, presión arterial alta, debates o incluso depresión y ansiedad.

La Autoridades de salud, educación y deporte presentaron la entrada en vigencia en la Escuela Especial Andalué, en Maipú. “Esta ley nos ayuda porque la salud y el bienestar no se construyen solo con los médicos, sino en las condiciones en que nacemos, nos desarrollamos en la familia, nos educamos y en los ambientes de trabajo”, destacó Ximena Aguilera, ministra de Salud.

Un largo trabajo hasta la fecha

El hito se consiguió aprobar tras 14 años de espera y después de siete de ellos estando estancado en el Senado. La aprobación final tuvo lugar este pasado noviembre y contó con 22 votos a favor, ninguna oposición y dos abstenciones.

El senador, quien promovió la iniciativa, destacó el progreso al señalar que, tras una etapa marcada por diferentes obstáculos y prórrogas, finalmente fue posible concretar la aprobación de la ley, subrayando que el actual gobierno si que le otorgó prioridad y permitió que esta se materializara.

“La evidencia científica es clara, los niños y adolescentes necesitan al menos una hora diaria de movimiento para favorecer su salud física, su bienestar emocional y su rendimiento académico. En este sentido, la normativa reconoce la actividad física como un derecho y como un componente esencial del desarrollo integral, más allá de la asignatura de Educación Física”, señala el director del Magíster en Ciencias de la Actividad Física de la UCM (Universidad Católica de Maule)

¿Cómo se aplicarán los 60 minutos diarios?

La implementación será gradual. En 2027, se deberá aplicar desde la educación infantil, es decir de los tres a los seis años, hasta 4º de primaria, que correspondería con los 10-11 años de edad. En infantil los minutos de actividad física se realizarán mediante juegos activos o actividades que requieran movimiento, mientras que de 4º curso en adelante deberán ajustarse al ejercicio físico tradicional.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, enfatizó que la política permitirá “desincentivar las conductas sedentarias y el tiempo excesivo en pantallas, factores de riesgo para nuestros niños y niñas”.

China y Francia son países en los que ya se están siguiendo normativas parecidas. China, desde hace unos años, obliga a sus colegios/institutos a realizar al menos dos horas diarias de actividad física. Lo propone aumentando los clubes deportivos, las horas de educación física y la oferta asignaturas extraescolares del propio centro.

Las recomendaciones de salud física que se presentan en la OMS (Organización Mundial de la Salud) están orientadas a todas las poblaciones desde niños de cuatro o cinco años hasta hasta los 65 años o más, independientemente del sexo, el contexto cultural o la situación socioeconómica.

No obstante, los centros antes deberían garantizar que las horas de actividad física sean un espacio de seguridad y diversión, y no un lugar de segregación del alumnado por género y capacidades. La raíz del problema puede estar en una educación y una cultura de deportes extremos o dietas, y no en el sedentarismo, ya que es prácticamente imposible que un niño o una niña de cinco o seis años lo sea.