Así es como deberías preparar tu café moca para que quede perfecto, según explican los baristas

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Preparar un buen café moca parece una tarea sencilla, pero no lo es. Y es que, como a todo, hay que saber darle el toque que lo haga perfecto. Aunque esta bebida es un imprescindible en el día a día de muchas personas, sobre todo, a primera hora de la mañana, no siempre sale del gusto de todos. Esta variante, que combina café expreso, chocolate y leche vaporizada, es la más popular de Italia, por lo que son muchos los baristas que, a menudo, explican cómo debería prepararse de forma correcta para que salga delicioso.

En Italia, esta variante ocupa un lugar central en la cultura del café, presente tanto en el inicio del día como en los momentos de sobremesa. Pese a su popularidad, no siempre logra cumplir con las expectativas: en muchos hogares, el resultado es una bebida débil, sobrecalentada o carente de cuerpo. La clave no se encuentra en el azar, sino en la precisión de cada fase del proceso. La calidad del café depende de factores como el tipo de agua, la intensidad del fuego, la mezcla elegida y hasta la forma de servirlo.

Obtener un café destacado con la moca requiere atención a detalles como la temperatura, la extracción y la presión. Se trata de una práctica que demanda destreza y exactitud. Por ello, es fundamental tener en cuenta unos pasos fundamentales, recomendaciones y técnicas utilizadas por expertos, que ayudan a convertir la moca doméstica en una herramienta capaz de ofrecer una experiencia aromática superior.

Los trucos para conseguir el mejor café moca

Un barista sirve café. (Shutterstock)

El uso y mantenimiento adecuados de la cafetera italiana o moca resultan fundamentales para obtener un café de calidad. Los expertos sugieren no pulir el interior, ya que la pátina natural contribuye a estabilizar el aroma y la temperatura. Se recomienda lavar solo con agua caliente y revisar regularmente la junta y el filtro, sustituyendo la junta cada pocos meses para asegurar la presión correcta.

El agua influye de forma directa en la extracción: debe estar fría, ligera y nunca sobrepasar la válvula de seguridad. Utilizar agua filtrada puede mejorar el sabor, especialmente en zonas con agua dura. En cuanto al café, la mezcla idónea contiene un cierto porcentaje de Robusta y se debe moler a un punto medio, lo que facilita la extracción de aceites esenciales sin saturar el filtro.

El control del calor es otro aspecto clave. Una llama baja y constante permite que el café suba lentamente, evitando que se queme o pierda matices. Los expertos aconsejan reducir el fuego en cuanto el café comience a salir, usando el calor residual para completar el proceso de manera uniforme. Además, el primer chorro puede aprovecharse para preparar una microcrema con azúcar, aportando una textura y sabor distintivos a la bebida.

La experiencia se completa con detalles como calentar la taza antes de servir y consumir el café poco después de extraerlo. Beberlo en los primeros minutos preserva los aromas y el cuerpo, mientras que remover la bebida en la taza ayuda a homogeneizar sus capas. Tomar un sorbo de agua antes realza el perfil del café, que alcanza su punto óptimo entre los 65 y 70 grados centígrados.

Qué errores no hay que cometer

El moka es una combinación especial que fusiona al café y el chocolate. (iStock)

La calidad del café preparado en una cafetera moca no depende de utensilios costosos, sino del cuidado en cada etapa. Detalles como la dureza y temperatura del agua influyen en la extracción de los aromas, mientras que presionar demasiado el café molido o dejar la cafetera mucho tiempo en la estufa puede arruinar el resultado, aportando sabores amargos y perdiendo la cremosidad característica.

El entorno en el que se sirve también modifica la experiencia. Una taza fría dispersa los aromas y afecta la textura, haciendo que el café pierda rápidamente su atractivo sensorial. Por otro lado, el almacenamiento correcto del café molido, protegido de la luz, el aire y el calor, resulta esencial para conservar su frescura, fragancia e intensidad.

Realizar cada paso con precisión permite que la moca despliegue todo su potencial. El resultado es una infusión equilibrada, de cuerpo y aroma persistentes, que mantiene su intensidad y se reconoce desde el primer sorbo, convirtiendo el café en un placer diario consistente.