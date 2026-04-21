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Científicos consiguen restaurar la memoria en ratones mayores gracias a un aerosol nasal

Un tratamiento experimental logra reducir la inflamación cerebral y mejorar las funciones cognitivas, pero todavía no se ha probado en humanos

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Se ha demostrado que puede ser efectivo para revertir la demencia
Niño con un aerosol nasal. (Freepik)

El Alzheimer es una enfermedad muy presente en la sociedad española. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de 800.000 personas sufren este problema. Además, cada año se detectan 40.000 casos nuevos, algo que es especialmente preocupante.

Entre los principales problemas de esta condición está su carácter irreversible y neurodegenerativo, lo que implica que, por ahora, no exista cura. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos años, ya que hay numerosas entidades científicas investigando cómo revertir la demencia.

Uno de los hallazgos más esperanzadores de los últimos meses es un aerosol nasal que ha mostrado resultados muy positivos en ratones. El equipo de investigación de la Universidad de Texas A&M, responsable del proyecto, ha confirmado su eficacia en estos modelos.

Cómo combate la demencia este aerosol nasal

Este tratamiento experimental ha logrado reducir la inflamación cerebral y mejorar la memoria, dos de los factores clave en el desarrollo de esta enfermedad. Los propios investigadores consideran que, con más estudios y ensayos, estos efectos podrían llegar a reproducirse también en humanos.

El aerosol actúa sobre un proceso conocido como neuroinflamación asociada al envejecimiento, un tipo de estrés crónico que afecta al cerebro con el paso del tiempo y que está estrechamente relacionado con el deterioro cognitivo. Para combatirlo, los científicos emplearon pequeñas estructuras biológicas capaces de transportar información molecular directamente a las células cerebrales.

Estas partículas, obtenidas a partir de células madre, permiten intervenir de forma más precisa en las zonas afectadas, especialmente en regiones como el hipocampo, fundamental para la memoria y el aprendizaje. Además, la administración por vía nasal facilita que el tratamiento llegue al cerebro de manera rápida y sin necesidad de procedimientos invasivos.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

En los ensayos realizados, los animales tratados mostraron una mejora significativa en pruebas relacionadas con la memoria y el reconocimiento, en comparación con aquellos que no recibieron el tratamiento. Los análisis posteriores también apuntan a una reducción de los marcadores asociados a la inflamación cerebral.

Aunque todavía se trata de una fase preliminar y será necesario realizar estudios en humanos para confirmar su eficacia y seguridad, los resultados abren la puerta a nuevas estrategias terapéuticas menos agresivas. De hecho, los expertos no descartan que, en el futuro, este tipo de soluciones pueda sustituir a los tratamientos actuales.

Qué ratones se utilizaron en el estudio

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores utilizaron ratones de edad avanzada, concretamente de unos 18 meses, una etapa que en este tipo de modelos se asocia a un envejecimiento equivalente al de personas de 50 a 60 años. Además, se incluyeron tanto machos como hembras, con el objetivo de comprobar que los efectos del tratamiento fueran consistentes independientemente del sexo.

Todos ellos recibieron dos dosis del aerosol por vía nasal, separadas por un intervalo de dos semanas, lo que permitió evaluar su impacto de forma controlada en el tiempo. Tras este periodo, se realizaron distintas pruebas cognitivas y análisis biológicos para medir con precisión los cambios observados en el cerebro, obteniendo los resultados que se han explicado anteriormente.

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