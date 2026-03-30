Sheinbaum responde a Amnistía Internacional sobre el riesgo de represión a DDHH y confía en un “buen Mundial” en los tres países sede

Amnistía Internacional advierte que la Copa Mundial 2026 podría exponer a migrantes, manifestantes y minorías a riesgos de abusos y detenciones arbitrarias en México, Estados Unidos y Canadá. (Infobae-Itzallana)

Hoy en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el más reciente informe de Amnistía Internacional, en el que la organización advierte que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría convertirse en una plataforma para prácticas autoritarias si los países anfitriones no ajustan su conducta a los estándares internacionales de derechos humanos.

Ante la pregunta, Sheinbaum respondió: “Yo espero que tengan un buen Mundial en todos los sentidos, en México, en Estados Unidos y en Canadá, y que los gobiernos de los estados y municipales den todas las facilidades para la asistencia a los estadios y para la llegada de visitantes. Eso ya depende de Estados Unidos y de Canadá; evidentemente nuestros deseos es que todo salga bien.”

El informe destaca la falta de planes integrales de derechos humanos en la mayoría de las ciudades sede y advierte sobre el uso de fuerzas armadas y acuerdos locales que incrementan la vulnerabilidad de grupos migrantes y activistas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El informe que prende las alertas

Según el reporte de Amnistía Internacional, solo cuatro de las dieciséis ciudades sede han publicado planes relacionados con derechos humanos, y ninguna aborda la protección de personas migrantes ante posibles abusos. La organización señala que el torneo se aleja de la clasificación de "riesgo medio" que la FIFA le había otorgado originalmente, dado el contexto actual de políticas migratorias y seguridad.

El caso de Estados Unidos concentra gran parte de las preocupaciones. En 2025, las autoridades estadounidenses deportaron a más de 500,000 personas, cifra que supera casi ocho veces el número de asistentes previstos para la final en el Estadio MetLife.

Ciudades como Dallas, Houston y Miami ya firmaron acuerdos para que fuerzas locales colaboren con el ICE —el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas—, lo que, según la ONG, incrementa el riesgo de perfiles raciales y vulnera a los colectivos inmigrantes. En 2025, el presidente Donald Trump también federalizó y desplegó cerca de 4,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a protestas contra operativos migratorios.

En el caso de México, Amnistía Internacional señala que el gobierno ha movilizado alrededor de 100,000 agentes de seguridad, incluidos efectivos militares, ante los altos índices de violencia, lo que podría representar riesgos adicionales para manifestantes. El informe menciona específicamente a mujeres activistas mexicanas que planean una protesta pacífica en el partido inaugural del Estadio Azteca para exigir verdad, justicia y reparación por familiares desaparecidos.

Prohibición de fuerzas armadas y responsabilidad no solo para los gobiernos

La organización también exige garantías para la comunidad LGTBIQ y demanda que se revoquen prohibiciones de viaje consideradas discriminatorias para el ingreso a territorio estadounidense. Entre sus recomendaciones destaca la prohibición del uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad civil, la protección de medios de comunicación y la implementación de protocolos contra redadas indiscriminadas y detenciones arbitrarias.

Para Amnistía Internacional, la responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos: FIFA, federaciones nacionales y patrocinadores tienen el deber de garantizar que los derechos de aficionados, jugadores, periodistas, trabajadores y comunidades locales estén resguardados durante el torneo más visto del planeta.