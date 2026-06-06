España

León XIV ya está en Madrid: el avión del papa aterriza en el aeropuerto de Barajas con antelación sobre el horario previsto

El pontífice ha sido recibido por una comitiva de bienvenida liderada por Felipe VI, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Tras su llegada, el papa se trasladará al Palacio Real

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El papa, junto con los reyes. (Yara Nardi/Reuters)
El papa, junto con los reyes. (Yara Nardi/Reuters)

León XIV ya ha aterrizado en Madrid. El pontífice ha salido desde el aeropuerto de Roma alrededor de las 8:30 y ha llegado al aeropuerto Madrid-Barajas en un avión A320 de la compañía Ita Airways con minutos de antelación, frente al horario previsto de las 10:30 de la mañana. Eran las 10:13 cuando el avión ha aterrizado en la capital, pero las 10:29 cuando se han abierto las puertas, aunque el papa ha esperado hasta que los reyes Felipe y Letizia se han acercado al pie del avión para recibirlo junto a la alfombra roja desplegada. Y en ese momento, a las 10:33, ha salido León XIV, saludando sonriente a los reyes, que lo han acompañado con el resto de la comitiva de bienvenida.

En ella se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, además de los principales líderes eclesiásticos en el país. Guiado por Felipe, el papa los ha saludado uno a uno. A continuación, ha entrado en el recinto de la terminal, donde le esperaban cerca de 25 niños, de entre tres y 12 años, la mayoría con algún tipo de discapacidad, que se encontraban desde las 9 de la mañana acompañados por padres y profesores, y que habían sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano. En ese momento ha recibido regalos, como una estatua de la Virgen que le ha entregado una de las familias presentes.

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Tras este momento, el papa se ha dirigido, junto con el resto de la comitiva, a los coches en los que irán al Palacio Real de Madrid.

El papa desembarca del avión. (Yara Nardi/Reuters)
El papa desembarca del avión. (Yara Nardi/Reuters)

Qué hará el papa León XIV en Madrid del 6 al 9 de junio

La agenda del sábado 6 de junio arranca con el traslado del papa en papamóvil hasta el Palacio Real, donde se celebrará el acto institucional de bienvenida con representantes de instituciones y de la sociedad civil. Después llegará la primera parada de contenido social: será la visita, en torno a las 18 horas, al centro CEDIA 24 Horas de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar.

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Desde allí, León XIV se desplazará a la Plaza de Lima para un encuentro con jóvenes que tendrá tres partes: vigilia, diálogo y música. La primera incluirá una adoración eucarística en la que el pontífice rezará el rosario con los asistentes.

El papa, en el avión que lo ha trasladado de Roma a Madrid. (EFE)
El papa, en el avión que lo ha trasladado de Roma a Madrid. (EFE)

La segunda parte del acto consistirá en un diálogo con jóvenes a partir de preguntas que algunos de ellos pusieron en común con la Archidiócesis el pasado 14 de febrero. El cierre quedará en manos de las actuaciones de Siloé, Besmaya, Hakuna y Niña Pastori, con la posibilidad de que se sumen más nombres.

El papa abandonará el recinto poco antes de las 22:30 horas para ajustarse a un horario que, aun así, se prolongará al menos una hora respecto a su rutina en Roma. Los jóvenes podrán permanecer en la zona hasta las 23 horas.

El domingo 7 de junio comenzará con una misa presidida por León XIV en la Plaza de Cibeles en honor al Corpus Christi celebrado el 4 de junio. A continuación se celebrará la procesión de esta festividad, en la que, según la explicación ofrecida en el programa, el pontífice “deja de ser el centro” para convertirse en un discípulo más. Para esa procesión se contempla un nuevo vehículo adaptado a espacios reducidos: un “golf car”, un carrito de golf que facilitará los desplazamientos del papa por la ciudad. Ya por la tarde, sobre las 18 horas, acudirá al Movistar Arena para el acto “Tejer Redes”, con representantes de la cultura, el arte y la economía, al que solo se podrá acceder por invitación de instituciones o de la Iglesia.

La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

El lunes 8 de junio concentrará la parte más institucional de la estancia en la capital. La primera cita será con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura.Después, León XIV acudirá al Congreso de los Diputados, donde se espera un discurso que el programa define como histórico por ser la primera vez que un pontífice interviene en la sede de la soberanía nacional. Más tarde mantendrá una reunión privada con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal.

La jornada continuará en la Catedral de Santa María de la Almudena con una oración en honor a la Virgen de la Almudena y con la bendición de tres piedras destinadas a futuros edificios, según la Archidiócesis de Madrid. El último acto del día será a las 18 horas en el estadio Santiago Bernabéu, con un encuentro con la comunidad diocesana, también de acceso restringido mediante invitación.

Antes de abandonar Madrid, el lunes 9 de junio el papa acudirá a las 10:30 horas a IFEMA para reunirse con los 18.000 voluntarios que han participado en la organización de su agenda en España. Tras ese acto, pondrá rumbo de nuevo al aeropuerto para continuar el viaje hacia Barcelona y, después, hacia las Islas Canarias, según la Santa Sede.

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