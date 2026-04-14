Un estudio de 4 millones de personas relaciona el matrimonio con un menor riesgo de cáncer

La relación entre el matrimonio y el cáncer. (Montaje Infobae/ EFE)

Un extenso estudio realizado por un equipo de la Universidad de Miami ha detectado que las personas adultas que nunca han estado casadas presentan un riesgo considerablemente mayor de desarrollar cáncer, en comparación con quienes están casados o lo han estado en algún momento. El análisis, que abarcó más de 4 millones de casos de cáncer registrados en 12 estados de Estados Unidos entre 2015 y 2022, reveló que la incidencia de cáncer es un 68 % más alta en hombres solteros y un 85 % más alta en mujeres solteras.

Según el psicólogo clínico Frank Penedo, los resultados no deben interpretarse como una recomendación para casarse con el fin de prevenir el cáncer. “En lo que respecta a las medidas de prevención, nuestros hallazgos señalan la importancia de enfocar las estrategias de concienciación y prevención del riesgo de cáncer teniendo en cuenta el estado civil”, explicó Penedo.

La investigación aclara que no es el matrimonio en sí lo que reduce el riesgo, sino una serie de factores asociados. Elementos como el consumo de tabaco, el estrés, la paternidad y la tendencia a realizar chequeos médicos están relacionados tanto con el riesgo de cáncer como con el estado civil. Además, los investigadores advierten que las personas con mejor salud general podrían tener más probabilidades de casarse, por lo que el vínculo no es necesariamente causal.

Cáncer y estado civil: las claves de este

Entre los hallazgos más destacados, el estudio encontró que el cáncer anal en hombres es aproximadamente cinco veces más frecuente en solteros que en casados o que lo estuvieron previamente. En el caso de las mujeres, el cáncer de cuello uterino presenta una tasa casi tres veces mayor en mujeres solteras que en mujeres casadas o que han pasado por el matrimonio.

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Ambos tipos de cáncer están muy ligados al virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual. Los especialistas sugieren que contar con una pareja podría influir positivamente en la predisposición de una persona a someterse a revisiones médicas, lo que facilita la detección precoz.

En otros tipos de cáncer en los que el diagnóstico temprano es habitual, como el de mama o el de próstata, las diferencias entre solteros y casados no fueron tan pronunciadas. La investigación utilizó ratios de tasas de incidencia para comparar los riesgos, pero agrupa en la misma categoría a personas con trayectorias matrimoniales muy diversas, lo que limita la precisión de algunas conclusiones.

Contexto y advertencias de los investigadores

El epidemiólogo Paulo Pinheiro resaltó que el estado civil puede ser un marcador social clave en la identificación del riesgo de cáncer a nivel poblacional. Sin embargo, el propio estudio y otros trabajos similares aclaran que la soltería también tiene beneficios, como la posibilidad de mantener relaciones sociales más estrechas y oportunidades de crecimiento personal.

Los profesionales aconsejan estar en constante revisión. (Freepik)

Por otro lado, algunos estudios han señalado que el matrimonio puede asociarse a un mayor riesgo de enfermedades como la demencia. Los expertos insisten en que el estado civil, por sí solo, no determina la salud ni garantiza una vida más larga o libre de enfermedades.

La principal recomendación de los autores es que quienes no están casados presten atención a sus factores de riesgo, acudan regularmente a las pruebas de detección y mantengan su control médico al día. “Si no estás casado, debes prestar especial atención a los factores de riesgo de cáncer, someterte a las pruebas de detección que necesites y mantenerte al día en materia de atención médica”, subrayó Frank Penedo. La conclusión general es que, aunque el matrimonio aparece vinculado a un menor riesgo de cáncer en los datos estadísticos, la relación es compleja y depende de numerosos factores sociales y personales.