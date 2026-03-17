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El Gobierno destinará casi 30 millones de euros a tres sistemas de defensa para buques de la Armada

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El Gobierno ha aprobado este martes un acuerdo marco que destinará casi 30 millones de euros para el suministro de tres sistemas de defensa de buques de la Armada.

En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de dicho acuerdo marco que consiste en la inversión de 29.666.400 de euros destinados a mejorar la defensa de los buques, que tendrá una duración de seis años desde su formalización.

Si bien desde Moncloa no han ofrecido más detalles sobre los buques que afectará, estos sistemas son capaces de "prevenir y frenar" posibles amenazas de drones y sistemas lanzacohetes, "garantizando una defensa eficaz tanto aérea como en superficie de las tropas españolas", según han informado a través de las referencias del Consejo de Ministros.

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