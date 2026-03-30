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El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

La rebaja fiscal del Gobierno abarata el combustible, pero amplía la brecha entre hogares según su nivel de ingresos y tensiona las cuentas públicas

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Una persona reposta en una gasolinera. (Eduardo Parra - Europa Press - Imagen de archivo)
Una persona reposta en una gasolinera. (Eduardo Parra - Europa Press - Imagen de archivo)

La reciente rebaja fiscal aplicada a los carburantes, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo, es una de las medidas que más se pedía que estuvieran dentro del paquete anticrisis diseñado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio. Pero, más allá del alivio que, sobre el papel, puede suponer para los conductores, la realidad es que su impacto no va a ser igual para todos.

El decreto, impulsado por el Consejo de Ministros y respaldado por la mayoría parlamentaria, consiste en una reducción del IVA de los combustibles del 21% al 10% y una bajada del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea. En la práctica, esto se traduce en un abaratamiento de aproximadamente 29 céntimos por litro de gasolina y 23 céntimos en el caso del diésel. Según los cálculos del Ejecutivo, el ahorro puede llegar a ser de hasta 20 euros por depósito en un vehículo medio.

Sin embargo, el impacto de esta rebaja fiscal depende directamente del nivel de consumo de carburante de cada hogar, lo que supone grandes diferencias en función de la renta del conductor. Según explican desde Funcas, los hogares con mayores ingresos, que suelen utilizar más el vehículo privado, serán los más beneficiados de esta medida fiscal.

A mayor renta, mayor beneficio de la rebaja fiscal

Así, los cálculos realizados por el centro de análisis indican que el ahorro medio por hogar durante los tres meses de vigencia de la medida rondará los 90 euros. Sin embargo, esta cifra es solo una media, y no muestra el efecto real. Y es que, mientras que los hogares con ingresos inferiores a 18.000 euros apenas notarán una reducción de 30 euros en ese periodo, lo que equivale a unos 9 euros al mes, las familias con rentas superiores a 90.000 euros podrían ahorrar cerca de 290 euros en esos tres meses.

Esta diferencia responde al siguiente patrón: cuanto mayor es la renta, mayor es el consumo de carburante. Los hogares con más recursos suelen disponer de más vehículos, realizar desplazamientos más largos y frecuentes y, en muchos casos, no dependen tanto del transporte público. Por el contrario, los hogares con menores ingresos tienden a reducir el uso del coche por razones económicas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles de que el Ibex 35 ha acumulado, en un mes de conflicto en Oriente Próximo, una caída del 9%, lo que ha supuesto que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros de valor bursátil. (Fuente: Congreso)

Impacto millonario en las cuentas públicas

Además, esta rebaja de impuestos también tiene implicaciones en las cuentas públicas. El coste estimado de esta medida asciende a más de 1.050 millones de euros en apenas tres meses. De esta cantidad, cerca de dos tercios corresponden a una menor recaudación por IVA, mientras que el resto se explica por la reducción del impuesto especial de hidrocarburos.

Un esfuerzo fiscal que se aplica en un momento especialmente delicado, ya que, con las reglas fiscales europeas en vigor, el margen presupuestario del Gobierno es más limitado. Aunque el Ejecutivo confía en cumplir los objetivos de déficit, situados en el 2,5% del PIB para 2025 y el 2,1% para 2026, la prolongación de este tipo de medidas podría generar tensiones en el futuro.

Esta decisión de rebajar los impuestos a los carburantes se toma tras el alza de los precios de la energía. En las últimas semanas, llenar un depósito medio de 60 litros se ha encarecido en torno a 20 euros, lo que ha elevado el gasto en los hogares. De hecho, el consumo medio anual de carburantes en España se sitúa en torno a los 840 litros por hogar, lo que supone un gasto aproximado de 1.200 euros. Si los precios alcanzaran los 2 euros por litro, el sobrecoste anual podría incrementarse en hasta 400 euros.

Aun así, esta medida sí que puede tener grandes beneficiados. En concreto, puede ser especialmente útil en zonas rurales o áreas con escasa oferta de transporte público, donde el uso del coche no es una opción, sino una necesidad. En estos casos, la reducción del coste del carburante puede aliviar bastante la economía familiar.

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