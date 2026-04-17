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La emoción y la nostalgia marcan la segunda gala de ‘Tu cara me suena’ con una victoria inédita

El jurado y el público coincidieron al premiar una actuación que destacó por su potencia vocal y original puesta en escena

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La segunda gala reunió talento, nostalgia y aplausos en el plató
Noche de emoción y sorpresas en la segunda gala de 'Tu cara me suena' (TuCaraMSuena)

La segunda gala de la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’ ha sido testigo de la primera victoria de J Kbello, quien ha conquistado tanto al jurado como a la audiencia gracias a su imitación de Alex Warren en una noche donde el ritmo, la nostalgia y las sorpresas han marcado el desarrollo del programa.

En esta emisión, celebrada el viernes 17 de abril, destaca como dato central que J Kbello se ha alzado con el primer puesto del ranking por su interpretación de ‘Ordinary’, una canción con millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su número, acompañado de una puesta en escena con coro y luna llena incluida, ha sido considerado el momento más memorable de la gala y ha cerrado la velada con una ovación generalizada del público y del jurado.

Variedad de estilos y emociones en el escenario

El arranque de la noche ha corrido a cargo de Martín Savi, quien, transformado en Tom Jones para interpretar ‘She’s a lady’, no ha logrado igualar la expectación generada por su debut anterior. Lolita, miembro del jurado, ha señalado que “lo único que te ha faltado es que no tienes la edad de Tom Jones cuando hizo esta canción”, apuntando así a la principal dificultad de su actuación.

Pese a sus esfuerzos en canto y baile simultáneos, Savi no ha conseguido situarse entre los primeros puestos del ranking semanal. Por su parte, Sole Giménez, acompañada en esta ocasión por Roi Méndez, ha apostado por una atmósfera íntima en la piel de Amaia y Alizzz con el tema ‘El encuentro’.

Aníbal Gómez llevó el espíritu de Alaska a la gala con una actuación celebrada por la audiencia
El homenaje de Aníbal Gómez a Alaska logró el aplauso y respeto del plató (TuCaraMSuena)

Aunque su desempeño vocal ha sido destacado por el jurado. La componente cómica de la gala ha llegado de la mano de Aníbal Gómez, quien ha imitado a Alaska con ‘La bola de cristal’, consiguiendo ganarse el respeto y el aplauso del público tras un debut más discreto.

Entre los momentos más destacados también figuran las actuaciones de Paula Koops, que con su versión de Jeanette ha contado con la presencia de la propia artista original en plató, y la intervención de Leonor Lavado, que, caracterizada como el grupo Nueva Línea e interpretando ‘Un beso’, ha conseguido animar el ambiente e incluso fomentar los besos entre la audiencia.

Leonor Lavado llevó la energía al escenario con su recreación de ‘Un beso’ de Nueva Línea
La actuación de Leonor Lavado despertó el ambiente festivo y puso a la audiencia a interactuar (TuCaraMSuena)

En la clasificación final, María Parrado se ha hecho con la segunda posición, logrando retener la excelencia exhibida en la gala inaugural con una actuación inspirada en Thalía. Parrado ha realizado una coreografía colorida con la que ha transmitido energía y emoción al público y al jurado.

La tercera plaza ha sido para Paula Koops, cuya interpretación de ‘El muchacho de los ojos tristes’ ha culminado con un dúo junto a Jeanette y agradecimientos del jurado, específicamente de Chenoa, que ha elogiado la fidelidad y el cariño mostrados en la imitación.

Regresos, sorpresas y ovaciones

El plató también ha vivido el regreso de Jesulín de Ubrique, quien, después de debutar en la anterior gala como Melendi, ha abordado ahora el repertorio de Hombres G con ‘Devuélveme a mi chica’, logrando conectar con la audiencia gracias a una actuación basada en la sencillez y el entusiasmo. Durante la valoración, Àngel Llàcer ha resaltado su semejanza física con los imitados y su rápida capacidad de adaptación tras treinta años alejado del canto.

En la recta final ha brillado Cristina Castaño con una recreación de Chappell Roan y el tema ‘Pink Pony Club’, caracterizada por una escenografía llamativa que incluía un caballo rosa gigante y numerosos bailarines. La intervención ha sido recibida con entusiasmo, resaltando su solvencia ante el reto vocal y visual planteado. Hacia el cierre de la gala, el ambiente ochentero y el tono festivo han predominado gracias a la implicación de todos los concursantes y el aporte de números coreográficos elaborados.

El presentador Manel Fuentes revela por qué 'Tu cara me suena' sigue triunfando después de tantos años. Habla sobre el compromiso del equipo, las novedades del plató y los concursantes de la nueva edición.

La jornada ha tenido un desenlace marcado por la interpretación de J Kbello como Alex Warren, momento que ha reunido opiniones unánimes del jurado sobre la potencia y el gusto de su voz. Según palabras de Chenoa, “es una canción que realmente necesita de una maquinaria, de esa voz que tienes tú, muy privilegiada. Pero sobre todo esta canción precisa de gusto, que es a veces lo complicado de una imitación”.

La emoción del público ha estado reflejada incluso en la reacción de María Parrado, quien ha contenido las lágrimas tras la actuación de su compañero. Lolita, también miembro del jurado, ha anunciado: “para mí eres el 12”, antes de proclamar a Kbello como el ganador de la noche.

La gala ha contado asimismo con la presencia del invitado Pepe Navarro, encargado de cerrar el bloque de imitaciones al interpretar a Billy Ray Cyrus. Una vez completadas todas las actuaciones y valoraciones, J Kbello se ha colocado en la segunda posición de la clasificación general tras esta victoria, consolidando su papel destacado en la edición actual.

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