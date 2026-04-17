España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. (Europa Press)

España, Eslovenia e Irlanda han enviado este viernes una carta a Bruselas en la que solicitan abrir un debate sobre la posible suspensión del acuerdo de asociación con Israel. Los ministros de Exteriores de los tres países piden a la alta representante, Kaja Kallas, que se “revise urgentemente la respuesta de la Unión Europea” y que se adopte una acción decidida e inmediata ante la situación en el Líbano.

El documento advierte que la aprobación de la pena de muerte en el Parlamento israelí constituye una “grave violación de los derechos humanos” y representa, según los ministros, “un retroceso en el compromiso de Israel con los principios democráticos”. La carta subraya que la medida es solo un elemento más en el marco de “la persecución sistemática, la opresión, la violencia y la discriminación contra la población palestina“.

Situación humanitaria

Los tres Estados sostienen que la situación en Gaza se ha vuelto “insoportable”, con violaciones reiteradas del alto el fuego y una entrada de ayuda humanitaria que califican como “claramente insuficiente”. Al referirse a Cisjordania, los ministros denuncian una rápida escalada de violencia donde “colonos radicales actúan con absoluta impunidad” y las operaciones militares israelíes provocan “la muerte intolerable de civiles inocentes”.

Según el texto dirigido a la Comisión Europea, los responsables diplomáticos de España, Eslovenia e Irlanda insisten en que “nuestras numerosas declaraciones al respecto, y nuestros llamamientos directos al Gobierno de Israel para que cumpla plenamente con sus obligaciones internacionales y morales y revierta dichas medidas, han sido ignorados”. Ante este escenario, la carta reclama a la Unión Europea que “asuma su responsabilidad moral y política y defienda los valores fundamentales que han sustentado el proyecto europeo desde su fundación”.

La carta advierte que la inacción europea compromete la credibilidad del bloque comunitario. “Por coherencia de principios y en aras de su propia credibilidad, la Unión Europea no puede seguir guardando silencio ni permaneciendo inactiva ante tales violaciones”, señalan los ministros en su comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Llamado a la acción europea

El escrito pide a la Comisión Europea que debata la suspensión del acuerdo de asociación con Israel. En su argumentación, los ministros señalan que, ante presuntos incumplimientos reiterados del artículo 2 del acuerdo, que establece el respeto de los derechos humanos, consideran necesario revisar la política de la UE hacia Israel y estudiar distintas opciones de actuación.

Asimismo, el documento denuncia que “las declaraciones de ministros extremistas del gobierno israelí incitan a niveles peligrosos de violencia”. Añade que los ataques recurrentes contra la libertad religiosa de musulmanes y cristianos en Jerusalén “ponen en entredicho el statu quo tradicional de Tierra Santa”.

Sobre la situación en el Líbano, la carta saluda el reciente alto el fuego, pero exige que todas las partes “ejerzan la moderación y responsabilidad que ponga fin a la violencia y los ataques”. Los ministros hacen hincapié en que las operaciones militares “que se llevan a cabo con absoluto desprecio por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, destruyendo infraestructura civil y obligando a los ciudadanos libaneses a abandonar sus hogares sin perspectivas de regresar, deben cesar de inmediato”.

En la parte final del escrito, se recoge la revisión previa del cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones según el artículo 2 del Acuerdo de Asociación. Los firmantes recuerdan que ya entonces se detectó que Israel estaba incumpliendo en materia de derechos humanos y que “la situación no ha hecho sino empeorar desde entonces”.

Para los ministros, la gravedad de la coyuntura exige que la Unión Europea “reconsidere urgentemente su respuesta, incluidas las propuestas presentadas por el Presidente de la Comisión”. Insisten en la necesidad de “medidas contundentes e inmediatas” y afirman que “todas las opciones deben mantenerse sobre la mesa”. “La Unión Europea ya no puede permanecer al margen”, concluyen.