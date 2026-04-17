Terelu Campos comenta en ‘!De viernes¡' la sorpresa familiar por el sexo del bebé de Alejandra Rubio y el estado de su hija (Europa Press)

La revelación de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan una niña ha marcado un hito en la familia tanto por lo emocional como por lo simbólico. La noticia, hecha pública a través de un vídeo difundido en redes sociales y recogida en el programa 'De viernes’, ha suscitado la reacción de Terelu Campos, quien ha expresado su satisfacción ante la inminente llegada de su segunda nieta.

La colaboradora ha remarcado la singularidad de la situación por la preeminencia de varones en la familia paterna de Costanzia. Tras hacerse público el sexo del bebé, tanto Alejandra Rubio como Carlo Costanzia han manifestado su sorpresa, ya que Carlo cuenta con siete hermanos varones y un hijo.

Alejandra Rubio ha escogido Instagram para compartir el momento en un mensaje dirigido a su hija: “No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados, pero… Tus papis te esperan, pequeña”.

Anuncio en redes y recuperación positiva

Durante esta etapa, la hija de Terelu Campos ha decidido hacer una pausa en su presencia televisiva, permaneciendo activa únicamente en redes sociales donde ha realizado dicho anuncio. El dato de que Alejandra está embarazada de cuatro meses define el momento en el que se ha producido la revelación y la retirada temporal de la vida pública.

El seguimiento mediático en torno a la salud de Alejandra Rubio ha ido en aumento, especialmente después de que la propia Terelu Campos detallara en 'De viernes’ que su hija se encuentra en proceso de recuperación tras un inicio complicado.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia (Europa Press)

Terelu ha indicado: “Está bien, va poquito a poco. Yo creo que, como pasó mucho estrés, tiene que ir poco a poco recuperándose y la bebé también está muy bien”. De este modo, ha confirmado que tanto madre como hija evolucionan favorablemente desde un primer trimestre de gestación marcado por el malestar, según declaraciones anteriores de Alejandra Rubio.

La reacción de la familia ante la noticia ha incorporado un componente simbólico. “Contra todo pronóstico. Siempre pensaron que iba a ser otro niño, porque tanto por la familia paterna como por la materna de Carlo... El hecho de que venga una niña es especial porque son todo chicos”, ha expresado Terelu Campos.

Retiro temporal y foco en la salud

La decisión de Alejandra Rubio de abandonar temporalmente la televisión, anunciada coincidiendo con su vigésimo sexto cumpleaños el 24 de marzo, ha sido interpretada como una respuesta directa a la presión mediática y a la necesidad de priorizar su salud y la del embarazo.

Su retirada de los medios es por tiempo indefinido, aunque la protagonista continúa documentando su proceso en redes sociales. La gestión emocional del embarazo, así como la protección de la privacidad, pasan a un primer plano tanto para la embarazada como para su familia.

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Por su parte, Terelu Campos ha reaparecido en 'De viernes’ tras haber sido operada de un orzuelo en el ojo, consecuencia de una bajada de defensas relacionada con el estrés. La periodista ha confirmado que la intervención quirúrgica se realizó el pasado lunes y que abandonó la clínica acompañada de su hermana, Carmen Borrego.

Aunque la recuperación avanza favorablemente, Campos ha indicado que continúa usando gafas de sol para proteger la zona afectada y prevé regresar a su actividad habitual en televisión en breve: “El viernes que viene ya no estaré con gafas, ya por fin”.