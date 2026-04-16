España

Meghan Markle se abre al asegurar que se siente “la persona más acosada en Internet de todo el mundo”: “Cada día durante diez años, he sido acosada y atacada”

La duquesa de Sussex ha hablado sobre las redes sociales con un grupo de jóvenes australianos junto al príncipe Harry

Guardar
Meghan Markle en la Swinburne University of Technology (Grosby)
Meghan Markle en la Swinburne University of Technology (Grosby)

Meghan Markle se ha sincerado al afirmar ante un grupo de jóvenes en Australia que se ha sentido “la persona más acosada en Internet de todo el mundo” tras experimentar una década entera de ataques y hostigamiento constantes en internet. Estas palabras han surgido durante el tercer día de su visita al país, en un encuentro con estudiantes implicados en la entidad de salud mental Batyr, celebrado en la Swinburne University of Technology.

“Por ahora, diez años, cada día durante diez años, he sido acosada y atacada”, ha asegurado la duquesa de Sussex. Esa afirmación la ha compartido en un tono sosegado, aunque visiblemente marcado por la reflexión. Markle ha querido destacar que esta vivencia personal le permite “escuchar de verdad” a quienes pasan por circunstancias similares. “Yo puedo hablar de eso en primera persona, por eso me gusta escuchar, porque para mí resuena de una manera muy real”, ha explicado Meghan Markle.

Pese a la crudeza del relato, la mujer del príncipe Harry ha dejado claro que sigue adelante: “Ahora, sigo aquí”. Ha aprovechado su intervención para analizar el contexto más amplio: “Es una industria multimillonaria que está completamente anclada y basada en la crueldad para lograr clics”, piensa. “Eso no va a cambiar, así que tenéis que ser más fuerte que eso”, ha declarado.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

El testimonio del príncipe Harry

Harry ha destacado que “Australia ha tomado la delantera”: “Vuestro gobierno fue el primer país del mundo en poner en marcha una prohibición, desde el punto de vista de la responsabilidad y el liderazgo, épico”. Aunque ha reconocido que la política genera división y controversia, ha considerado que “nunca se debería haber llegado a una prohibición”, porque, según él, quienes deberían rendir cuentas son las propias empresas, no los jóvenes que acaban “castigados, al ser apartados de algo que debería ser seguro de usar”.

Meghan Markle y el príncipe Harry en la Swinburne University of Technology (Grosby)
Meghan Markle y el príncipe Harry en la Swinburne University of Technology (Grosby)

En relación a los efectos emocionales de estas plataformas, Harry ha señalado que las redes sociales “han conducido a tanta soledad para tantas personas”. También ha compartido su propia experiencia con la terapia ante los estudiantes: “Esperé hasta estar literalmente en posición fetal, ya mayor, tumbado en el suelo de la cocina. Hasta que pensé: vale, quizá esto de la terapia... Quizás debería probarlo”, ha confesado el príncipe.

La crítica de Meghan Markle

Durante el encuentro, Markle ha criticado que las compañías tecnológicas “no tienen incentivos” para frenar estos comportamientos. Sus reflexiones han conectado con los estudiantes presentes, muchos de los cuales están sometidos a la presión de las redes. En este contexto, el príncipe Harry, que ha acompañado a Meghan en la gira, ha intervenido para respaldar las demandas de una mejor protección digital, introduciendo también la medida adoptada por el Gobierno australiano para restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Meghan Markle en la Swinburne University of Technology (Grosby)
Meghan Markle en la Swinburne University of Technology (Grosby)

La agenda del viaje incluye tanto eventos institucionales como intervenciones en foros sobre salud mental y liderazgo. El jueves, el matrimonio ha continuado su visita en Melbourne, donde Markle ha compartido visión y vivencias con miembros de Batyr en la Swinburne University, mientras que Harry ha participado en una cumbre sobre liderazgo en el entorno laboral. Ni el príncipe Harry ni Meghan Markle han percibido remuneración por sus respectivas intervenciones: tampoco por la aparición de Meghan en MasterChef Australia.

Temas Relacionados

Meghan MarklePríncipe HarryCasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Por esto te sientes vacío después de conseguir tus metas, según un psicólogo

A veces los objetivos están marcados por expectativas externas más que por deseos propios

Por esto te sientes vacío después de conseguir tus metas, según un psicólogo

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

Los mensajes incorporados a la causa reflejan cómo la entonces presidenta balear recurrió al asesor de Ábalos para trasladar al Ministerio la necesidad de flexibilizar la movilidad hacia las islas

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

El líder francés ha argumentado que estas iniciativas contribuirían a “bajar el ritmo” y facilitar la transición hacia la edad adulta y la ciudadanía

Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE del 16 de abril del 2026

Como cada jueves, aquí están los números ganadores de la jugada más reciente, dados a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE del 16 de abril del 2026

Super ONCE: resultado del Sorteo 3 este jueves 16 de abril del 2026

Con las loterías de Juegos Once tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios

Super ONCE: resultado del Sorteo 3 este jueves 16 de abril del 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

Feijóo recibe este viernes en Génova a María Corina Machado y se suma a un encuentro con cargos del PP y venezolanos residentes en España

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida