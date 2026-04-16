Meghan Markle se abre al asegurar que se siente “la persona más acosada en Internet de todo el mundo”: “Cada día durante diez años, he sido acosada y atacada”

Meghan Markle en la Swinburne University of Technology (Grosby)

Meghan Markle se ha sincerado al afirmar ante un grupo de jóvenes en Australia que se ha sentido “la persona más acosada en Internet de todo el mundo” tras experimentar una década entera de ataques y hostigamiento constantes en internet. Estas palabras han surgido durante el tercer día de su visita al país, en un encuentro con estudiantes implicados en la entidad de salud mental Batyr, celebrado en la Swinburne University of Technology.

“Por ahora, diez años, cada día durante diez años, he sido acosada y atacada”, ha asegurado la duquesa de Sussex. Esa afirmación la ha compartido en un tono sosegado, aunque visiblemente marcado por la reflexión. Markle ha querido destacar que esta vivencia personal le permite “escuchar de verdad” a quienes pasan por circunstancias similares. “Yo puedo hablar de eso en primera persona, por eso me gusta escuchar, porque para mí resuena de una manera muy real”, ha explicado Meghan Markle.

Pese a la crudeza del relato, la mujer del príncipe Harry ha dejado claro que sigue adelante: “Ahora, sigo aquí”. Ha aprovechado su intervención para analizar el contexto más amplio: “Es una industria multimillonaria que está completamente anclada y basada en la crueldad para lograr clics”, piensa. “Eso no va a cambiar, así que tenéis que ser más fuerte que eso”, ha declarado.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

El testimonio del príncipe Harry

Harry ha destacado que “Australia ha tomado la delantera”: “Vuestro gobierno fue el primer país del mundo en poner en marcha una prohibición, desde el punto de vista de la responsabilidad y el liderazgo, épico”. Aunque ha reconocido que la política genera división y controversia, ha considerado que “nunca se debería haber llegado a una prohibición”, porque, según él, quienes deberían rendir cuentas son las propias empresas, no los jóvenes que acaban “castigados, al ser apartados de algo que debería ser seguro de usar”.

Meghan Markle y el príncipe Harry en la Swinburne University of Technology (Grosby)

En relación a los efectos emocionales de estas plataformas, Harry ha señalado que las redes sociales “han conducido a tanta soledad para tantas personas”. También ha compartido su propia experiencia con la terapia ante los estudiantes: “Esperé hasta estar literalmente en posición fetal, ya mayor, tumbado en el suelo de la cocina. Hasta que pensé: vale, quizá esto de la terapia... Quizás debería probarlo”, ha confesado el príncipe.

La crítica de Meghan Markle

Durante el encuentro, Markle ha criticado que las compañías tecnológicas “no tienen incentivos” para frenar estos comportamientos. Sus reflexiones han conectado con los estudiantes presentes, muchos de los cuales están sometidos a la presión de las redes. En este contexto, el príncipe Harry, que ha acompañado a Meghan en la gira, ha intervenido para respaldar las demandas de una mejor protección digital, introduciendo también la medida adoptada por el Gobierno australiano para restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Meghan Markle en la Swinburne University of Technology (Grosby)

La agenda del viaje incluye tanto eventos institucionales como intervenciones en foros sobre salud mental y liderazgo. El jueves, el matrimonio ha continuado su visita en Melbourne, donde Markle ha compartido visión y vivencias con miembros de Batyr en la Swinburne University, mientras que Harry ha participado en una cumbre sobre liderazgo en el entorno laboral. Ni el príncipe Harry ni Meghan Markle han percibido remuneración por sus respectivas intervenciones: tampoco por la aparición de Meghan en MasterChef Australia.