De duquesa a empresaria: Meghan Markle reinventa su carrera inspirada en referentes internacionales

Meghan Markle inició una etapa en la que impulsa su carrera profesional con proyectos propios, distanciándose del príncipe Harry para reforzar su identidad pública y personal.

Cinco años después de su salida de la familia real británica, la duquesa de Sussex busca construir una marca personal global y autónoma, un movimiento que, de acuerdo con expertos citados por Vanity Fair Francia, puede transformar tanto su imagen como la relación de pareja.

La búsqueda de autonomía y marca personal

Durante años, la ex actriz se ubicó en un papel secundario en la esfera real, eclipsada por figuras como Kate Middleton y el príncipe William, y definida sobre todo como la esposa del segundo hijo de la monarquía británica.

Ahora, según Jane Owen, experta en relaciones públicas citada por Vanity Fair Francia, Meghan reconstruye su marca personal para consolidar una identidad profesional propia, alejada de los protocolos reales.

Mark Borkowski, especialista en relaciones públicas, coincide en que la duquesa dejó de formar parte de un dúo real, mientras Harry se orienta hacia actividades discretas y causas sociales. Borkowski afirmó: “Siguen siendo un equipo, pero ahora aprovechan sus fortalezas individuales”.

Inspiración y nuevos modelos de éxito

En esta nueva etapa, Meghan encuentra inspiración en figuras como Gwyneth Paltrow y Victoria Beckham, quienes convirtieron su fama en imperios propios. Según las expertas consultadas por Vanity Fair Francia, la duquesa abandona la antigua imagen asociada al deber real para adoptar un estilo fresco y propio de la costa oeste de Estados Unidos.

Su agenda incorpora colaboraciones con marcas, desarrollo de negocios y la exploración de nuevos caminos profesionales, mostrando determinación y sin ocultar sus metas. Este tránsito le devolvió la libertad y la iniciativa que distinguían su vida previa a Buckingham. Además, Meghan prioriza proyectos que reflejan sus valores personales, como la igualdad de género y la inclusión.

Un nuevo equilibrio en la pareja

La relación de pareja también evoluciona. Amanda Matta, comentarista real citada por Vanity Fair Francia, señala que la carrera de Meghan progresa con mayor visibilidad pública, aunque ambos comparten protagonismo cuando sus objetivos lo requieren.

Una fuente anónima consultada por Us Weekly y recogida por el mismo medio afirma que la existencia de esferas e identidades independientes resulta beneficiosa para la pareja. A pesar de las críticas que enfrenta Meghan, tanto en eventos de alto perfil como en su día a día, cuenta con el respaldo de Harry, quien confía en sus decisiones.

Modernidad en la familia y futuro profesional

El análisis sobre los beneficios y riesgos de esta estrategia revela que, para algunos, la pareja encarna una modernidad que incomoda, mientras que otros ven en ellos un ejemplo de coherencia y valentía.

Vanity Fair Francia indica que Meghan y Harry eligieron trazar su propio camino, tomando decisiones difíciles para alcanzar la vida que desean. La independencia profesional de la duquesa se interpreta como una muestra de equilibrio y madurez en la relación, no como signo de ruptura.

El recorrido de Meghan Markle, de actriz a duquesa y ahora empresaria independiente, evidencia una transición poco habitual en el entorno real.

Después de años en un papel secundario, recupera el control de su narrativa y carrera, siguiendo el ejemplo de quienes lograron capitalizar su fama y construyendo una marca personal con proyección internacional.

Su ejemplo inspira a otras figuras públicas a considerar alternativas fuera de los roles tradicionales.

La autonomía laboral de Meghan y Harry se presenta como prueba de un equilibrio y apoyo mutuo, donde el crecimiento individual fortalece el proyecto común de la pareja, según concluye Vanity Fair Francia.