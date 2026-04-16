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Estados Unidos incluye a Marruecos en el sistema Link-16, el canal de comunicaciones de la OTAN de datos militares en tiempo real

Permite a las fuerzas militares compartir información operativa clave en tiempo real, abarcando los dominios terrestre, aéreo y marítimo

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Soldado de EEUU en un ejercicio militar (REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo)
Soldado de EEUU en un ejercicio militar (REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo)

Estados Unidos y Marruecos han dado un paso relevante en su colaboración militar con la entrada del país magrebí en el sistema Link-16, la red de comunicaciones tácticas en tiempo real utilizada por la OTAN y sus aliados. Esta integración se materializó durante la fase final de planificación del ejercicio African Lion 2026, celebrada en Agadir, donde equipos de ambos países llevaron a cabo pruebas de interoperabilidad que incluyeron tanto mensajería de texto como comunicación de voz a través de conexiones encriptadas y seguras.

El sistema Link-16 permite a las fuerzas militares compartir información operativa clave en tiempo real, abarcando los dominios terrestre, aéreo y marítimo. En la prueba, las fuerzas marroquíes y estadounidenses demostraron su capacidad para intercambiar datos tácticos sensibles, mejorar la coordinación entre mandos y operadores y fortalecer la toma de decisiones conjuntas durante operaciones multinacionales. El mayor del Cuerpo de Infantería de Marina de EEUU, Kyle Repetti, destacó que el ejercicio puso a prueba la capacidad de Marruecos para integrarse en una coalición a través de un enlace táctico altamente resistente, cifrado y seguro frente a interferencias.

La cooperación entre Estados Unidos y Marruecos se ha intensificado en los últimos años, con Rabat consolidándose como el principal aliado de Washington en el continente africano. Para Marruecos, este avance representa un salto cualitativo en su capacidad defensiva. Por primera vez, una nación africana socia de Estados Unidos participa en una demostración práctica con este sistema.

Misión de la OTAN en Irak (EMAD)

Un salto en la relación Washington-Rabat

La Junta de Interoperabilidad de Mando y Control del Comando África de EE. UU. fue la encargada de definir los requisitos técnicos y coordinar la integración junto a la Embajada estadounidense en Marruecos, la Marina, el Ejército y otras agencias relevantes. Las lecciones extraídas de esta experiencia servirán de base para futuras ediciones del ejercicio African Lion, el mayor evento militar conjunto entre fuerzas estadounidenses y africanas.

Además, han reforzado la planificación conjunta en materia de defensa, confirmando una nueva “hoja de ruta” conjunta. Las autoridades estadounidenses subrayan que la interoperabilidad lograda con Marruecos es una muestra de que la cooperación militar puede traducirse en capacidades operativas reales, incrementando la preparación y la capacidad de respuesta ante situaciones complejas en la región.

Donald Trump expresa su descontento con España, criticando su liderazgo y su contribución a la OTAN. El presidente amenaza con tomar medidas drásticas, como la ruptura de todos los tratos comerciales.

Link-16, referencia tecnológica y estratégica

El sistema Link-16 es el estándar de la OTAN para comunicaciones militares en tiempo real, permitiendo el intercambio seguro de datos, imágenes y voz digitalizada entre plataformas terrestres, aéreas y navales. Opera mediante señales de radiofrecuencia en la banda de 960-1.215 MHz y emplea técnicas avanzadas de salto en frecuencia y acceso múltiple, garantizando resistencia a interferencias y seguridad en la transmisión.

Este sistema facilita la coordinación y la interoperabilidad en operaciones conjuntas, ya que permite que diferentes unidades y ejércitos aliados compartan información de forma instantánea y protegida. Gracias a su diseño modular y a la robustez de sus comunicaciones, el Link-16 se ha consolidado como la herramienta fundamental para la toma de decisiones rápidas en escenarios complejos y cambiantes. Además, su capacidad de integración en plataformas modernas lo convierte en una referencia tecnológica para las fuerzas armadas de la OTAN y sus socios.

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