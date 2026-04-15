Estados Unidos

Trump envió un mensaje a Xi Jinping sobre Ormuz e Irán con una advertencia militar: “Somos los mejores luchando”

El mandatario republicano destacó los avances en las relaciones bilaterales, enfatizando la decisión de Beijing de abstenerse de enviar armamento a Teherán. También vaticinó que recibirá un “gran abrazo” en su próxima reunión

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Trump envió un mensaje a Xi Jinping sobre Ormuz e Irán con una advertencia sobre el poder militar (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Trump envió un mensaje a Xi Jinping sobre Ormuz e Irán con una advertencia sobre el poder militar (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a su par chino, Xi Jinping, en relación con la situación en el estrecho de Ormuz y el vínculo con Irán, en una publicación difundida en su red Truth Social, donde advirtió sobre el poder militar estadounidense al señalar: “Somos los mejores”.

“China está muy feliz de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo estoy haciendo por ellos también, y por el mundo”, expresó Trump en el mensaje, en el que también aseguró que la situación “no volverá a ocurrir”.

En el mismo texto, el mandatario estadounidense sostuvo que China “ha acordado no enviar armas a Irán” y agregó que el presidente Xi “le dará un gran abrazo” cuando se encuentren en las próximas semanas.

Trump indicó además que ambos países están “trabajando juntos de manera inteligente y muy bien” y planteó: “¿No es mejor que pelear?”.

Trump envió un mensaje a Xi Jinping sobre Ormuz
Trump envió un mensaje a Xi Jinping sobre Ormuz

No obstante, el mensaje incluyó una nueva advertencia sobre el poder militar de Estados Unidos: “Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo, mucho mejor que cualquier otro”, concluyó.

El fin de la guerra

Previamente, Trump aseguró que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca con urgencia un acuerdo, en medio de contactos diplomáticos recientes que no lograron resultados concretos. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que el mandatario también dejó abierta la posibilidad de avances en los próximos días.

“Veo la guerra muy cerca de terminar”, afirmó Trump cuando la periodista María Bartiromo le consultó por qué se refería al conflicto en tiempo pasado. El mandatario insistió en que Irán intenta alcanzar un entendimiento y remarcó que lo hace “desesperadamente”, en referencia a la situación tras semanas de enfrentamientos iniciados a fines de febrero.

Durante la entrevista, que será emitida completa el miércoles en un programa matutino, Trump reiteró su defensa de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos al comienzo del conflicto. Según explicó, la operación denominada “Furia épica” respondió a la necesidad de frenar el desarrollo nuclear iraní. “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, señaló, una afirmación que repitió en distintas oportunidades a lo largo de las siete semanas de guerra.

Trump afirma que la guerra de Estados Unidos con Irán está cerca de finalizar y que Teherán busca desesperadamente un acuerdo. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Trump afirma que la guerra de Estados Unidos con Irán está cerca de finalizar y que Teherán busca desesperadamente un acuerdo. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

En paralelo, el presidente estadounidense indicó que las negociaciones presenciales con Irán, iniciadas el fin de semana, podrían retomarse en breve. “Podrían ser retomadas en dos días”, sostuvo, sin precisar detalles sobre la agenda o los posibles interlocutores. Las conversaciones recientes representaron un intento por encauzar una salida diplomática tras la escalada militar.

En otra comunicación, esta vez telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump sugirió que la capital paquistaní podría convertirse nuevamente en el escenario de contactos entre ambas partes. “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, expresó el mandatario. En el mismo diálogo, agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

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