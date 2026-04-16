El restaurante favorito del rey Juan Carlos en Galicia al que ha regresado en su viaje a España: “Pescados y mariscos, cercanía y un buen servicio”

La marisquería favorita del rey Juan Carlos I (Montaje Infobae)

El rey Juan Carlos se encuentra de nuevo de visita en España, un viaje que siempre cuenta con una obligada parada gastronómica. El padre de Felipe VI lleva unas semanas disfrutando de diferentes planes en nuestro país: primero, celebrando la Semana Santa en Sevilla; después, con una visita relámpago a París; y, finalmente, viajando a Vitoria para someterse a un chequeo médico. Como última parada antes de regresar a Abu Dabi, el emérito ha querido disfrutar de una de sus grandes pasiones: las regatas.

Hace solo unas cuantas horas que Juan Carlos I aterrizaba en Sanxenxo para participar en el trofeo Xacobeo 2027, tiempo suficiente para acercarse a su restaurante de confianza: la marisquería D’Berto, en O Grove, uno de los pueblos turísticos por excelencia de Galicia y capital del producto marino por excelencia.

El restaurante es un gran favorito del emérito, pues ya durante una de sus últimas visitas, el pasado mes de noviembre, D’Berto se convertía en su primera parada al pisar Galicia. Su fama llega incluso a las grandes guías gastronómicas: “Si eres de los que piensa que el tamaño sí importa, no dudes en comer aquí, pues, aparte de unos pescados y mariscos realmente sorprendentes, encontrarás cercanía y un buen servicio”, dice la Guía Michelin sobre D’Berto, uno de los destinos de lujo para probar buen producto de mar.

El restaurante, abierto desde 1989, llama la atención incluso antes de cruzar su puerta, pues está presidido por un acuario con grandes ejemplares que se puede ver incluso desde la calle. En sus más de 30 años de vida, D’Berto se ha ganado la reputación de ser un verdadero templo del marisco y del pescado, gracias en gran parte al cuidado que Berto y Marisol Domingo, capitanes al frente del negocio, ponen en ello.

Marisquería D'Berto, en O Grove (Web del restaurante)

Langostas, centolla y más de 300 vinos

Su cocina parte del mejor producto atlántico, escogido a diario en lonja que tienen a pocos metros. El bogavante frito, la centolla vaga o las coquinas, también mariscos de la ría como langostas o percebes, son algunas de las especialidades que se pueden probar en sus mesas. Además, en la carta hay una amplia variedad de pescados al peso, con precios que varían entre los 100 y 150 euros el kilo, y una única opción de carne: un solomillo de vaca con un coste de 48 euros. Para acompañar el festín, una bodega con más de 300 referencias que brilla con una amplia selección de vinos y champagnes.

Tras el homenaje gastronómico, del cual se desconoce el menú concreto, el rey emérito era fotografiado a la salida del restaurante, mostrándose sonriente ante las cámaras, con actitud relajada y rodeado de amigos. Un rostro de satisfacción que encaja a la perfección con la experiencia que este templo del sabor ofrece. La información ha sido captada por la prensa a su salida del restaurante, donde apareció rodeado de amigos y con actitud relajada.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

Este nuevo viaje a Galicia se enmarca en una etapa de mayor visibilidad pública para Juan Carlos I, que en las últimas semanas ha retomado una agenda más dinámica tras haber aplazado un anterior regreso a España por motivos de contexto internacional. Desde entonces, sus movimientos han sido constantes, combinando compromisos institucionales, citas médicas y actividades vinculadas a sus intereses personales.