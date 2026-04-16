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Crepes de chocolate con nata: un dulce de pocos ingredientes con un sabor casero

Es una receta ideal para convertir cualquier momento en especial y no tiene que envidiar a la de una cafetería

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Crepes de chocolate con nata
Crepes de chocolate con nata (Freepik)

Los crepes de chocolate con nata son ideales para convertir cualquier momento en algo especial. Son perfectos tanto para un desayuno indulgente como para un postre que conquista a cualquiera. La combinación del chocolate caliente con la frescura de la nata montada crea un equilibrio que nunca falla.

Además, esta receta es sencilla y no es necesario ser un experto en la cocina para lograr un resultado espectacular. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, podrás disfrutar de unos crepes caseros que nada tienen que envidiar a los de una cafetería.

Receta de crepes de chocolate con nata

Los crepes de chocolate con nata son finas tortitas a base de harina, huevo, leche, cacao y mantequilla, cocinadas en sartén y rellenas con nata montada. La técnica principal es batir bien la masa, dejarla reposar y cocer los crepes de forma muy fina para lograr una textura ligera. El toque de chocolate se puede añadir tanto en la masa como en la salsa final.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación de la masa y nata: 20 minutos
  • Reposo de la masa: 30 minutos
  • Cocinado de los crepes: 10 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de chocolate negro
  2. 100 g de mantequilla
  3. 400 ml de leche fresca
  4. 200 g de harina de trigo
  5. 3 huevos
  6. 50 g de azúcar
  7. 250 g de nata para montar (mínimo 35 % materia grasa)
  8. Azúcar glas (opcional, para decorar)
  9. Fresas (opcional)

Cómo hacer crepes de chocolate con nata, paso a paso

  • Mezcla huevos, harina y azúcar en un bol grande. Añade la leche poco a poco y bate hasta que no queden grumos. Deja reposar la masa 30 minutos en la nevera.
  • Ralla el chocolate negro y añádelo a la masa.
  • Derrite la mantequilla a fuego lento y agrégala a la mezcla.
  • Calienta una sartén antiadherente y unta con mantequilla (repite cada 2 crepes para evitar que se peguen).
  • Vierte un cucharón de masa en la sartén caliente y extiende bien para que quede fina. Cocina 1 minuto, da la vuelta y deja 20 segundos más. Repite hasta terminar la masa.
  • Monta la nata líquida bien fría a velocidad alta hasta que esté firme. Si quieres, añade una cucharada de azúcar y unas fresas.
  • Para la salsa, funde chocolate negro al baño María.
  • Rellena cada crepe con nata montada, dobla por la mitad y baña con la salsa de chocolate caliente.
  • Sirve dos crepes por comensal y espolvorea con azúcar glas si te apetece.

Consejos técnicos:

  • El reposo de la masa es clave para que las crepes sean elásticas y no se rompan.
  • Usa nata bien fría y bate hasta picos firmes para lograr una textura perfecta.
  • Mantén la sartén engrasada para que las crepes no se rompan.
  • No sobrecargues de nata cada crepe; así quedarán ligeros.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3 porciones (2 crepes grandes por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 480 kcal
  • Grasas: 32 g
  • Hidratos de carbono: 44 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • Refrigera los crepes (sin relleno) hasta 2 días en un recipiente hermético.
  • La nata montada se conserva mejor recién hecha, pero puede aguantar unas 12 horas en frío.
  • Monta y sirve justo antes de comer para mantener la textura óptima.

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