Cuatro compañeros de piso envían una carta a su vecina para poder pasear a su perro: “La vida adulta es una lucha sin uno”

Cuatro compañeros de piso envían una carta a su vecina para poder sacar a su perro. (X/Jack_McCrossan)

Cuando Jack McCrossan y sus tres amigos se mudaron a Bristol, el cambio no vino solo con una nueva ciudad y una nueva rutina. También llegó una norma difícil de asumir para ellos. Su casero no permitía mascotas. Sin embargo, todos habían crecido rodeados de mascotas y, de repente, el apartamento número 23 se sentía demasiado silencioso.

Todo cambió una tarde cuando, al mirar hacia la casa de enfrente, vieron a una perra negra observándolos desde la ventana. Era una mezcla de pastor alemán y labrador, tranquila pero curiosa. Entonces, tuvieron una idea que cambiaría sus tardes: escribir a su vecina.

La carta, dejada en el buzón, decía: “Si alguna vez necesitas que alguien lo saque a pasear, con gusto lo haremos. Si quieres venir y traerlo para alegrarnos el día, serás más que bienvenida. Nuestro casero no permite mascotas, y todos hemos crecido con animales. La vida adulta es una lucha sin uno. Atentamente, los chicos del número 23″.

La respuesta: una carta firmada por el perro

Días después, llegó la respuesta. Un sobre con una huella de pata en el reverso y un contenido inesperado: una carta escrita en primera persona por la propia perra, Stevie Ticks.

“¡Me encanta conocer gente nueva y sería genial que pudiéramos ser amigos!”, comenzaba el mensaje. Stevie se describía como una perra de dos años y cuatro meses, adoptada en un refugio de Chipre y “muy amigable y llena de energía”.

Con humor, añadía sus condiciones: “El precio de mi amistad son cinco lanzamientos de pelota al día y caricias en la barriga cuando yo las pida.”

La carta escrita por la perra. (X/Jack_McCrossan)

Un encuentro inmediato y viral

El intercambio no quedó en papel. Poco después, los jóvenes conocieron a Stevie en persona. McCrossan lo resumió así: “Sin duda era tan enérgica como decían. La sacamos a pasear y no paraba de correr”, confesó al diario Upworhy.

La historia fue compartida en redes sociales el 10 de diciembre y se volvió viral en pocas horas. “En una época en la que la gente no suele conocer ni hablar con sus vecinos, fue muy positivo que rompieran esa barrera”, señaló la dueña del animal, Sarah Tolman al medio BuzzFeed.

La perra y su dueña/Los chicos con la perra. (Instagram/stevieticks)

De una carta a una amistad

Tras el encuentro, los implicados crearon un grupo de chat para organizar futuros paseos. Incluso se planteó una invitación a cenar para que la convivencia continuara más allá de la anécdota inicial.

Tolman explicó que Stevie disfrutó especialmente de la visita: “Podíamos oírla por la casa, estaba encantada. Y cuando se fueron, se quedó junto a la puerta durante horas”.

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Una historia que sigue viva

Años después, Stevie Ticks seguía acumulando cariño y atención, con miles de seguidores en redes sociales y presencia incluso en espacios locales como el muro de la fama canina de su cafetería de barrio.

Los chicos del número 23 ya no viven en el mismo lugar, pero la historia que comenzó con una carta sigue recordándose como un ejemplo sencillo de conexión humana. “Le decimos cuánta gente la sigue y ella solo nos da la pata para pedir golosinas”, bromeó Tolman.