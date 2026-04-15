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Un hombre en estado grave después de que un tiburón le arranque una pierna “de un bocado” durante su luna de miel en las islas Maldivas: “Se lo llevó todo”

La víctima se encuentra en estado crítico y actualmente permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital ADK de Malé, la capital de Maldivas

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Tiburón oceánico de puntas blancas, la especie a la que pertenece el otro ejemplar que encontró Paola Cañas con las aletas mutiladas. (Jürg/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Tiburón oceánico de puntas blancas, la especie a la que pertenece el otro ejemplar que encontró Paola Cañas con las aletas mutiladas. (Jürg/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Un hombre alicantino se encuentra en estado grave después de que un tiburón le haya arrancado una pierna, según han confirmado fuentes familiares a Mediterráneo. La víctima, Borja, se encontraba en las islas Maldivas con su pareja Ana, originaria de Castellón, durante su viaje de luna de miel.

El accidente ha ocurrido mientras el matrimonio participaba en una excursión acuática organizada por una empresa turística local. La familia de Ana, hija de un empresario reconocido en Castellón, ha afirmado que el ataque se produjo de manera súbita y con gran violencia. “De un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo”, han explicado al medio.

Debido a ello, Borja se encuentra en estado crítico y actualmente permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital ADK de Malé, la capital de Maldivas. Asimismo, ha sido necesario conectarlo a sistemas de soporte vital, tras recibir una transfusión masiva de sangre por la gravedad de las heridas.

Un hallazgo en Australia está cambiando todo lo que sabíamos sobre la evolución marina. El fósil de un tiburón de 115 millones de años revela que los grandes depredadores de los océanos aparecieron mucho antes de lo que se creía.

Una negligencia por parte de la empresa

La víctima es ginecólogo y trabaja en el Hospital General de Alicante. El Ministerio de Exteriores ha confirmado el suceso, subrayando el carácter inusual de este tipo de ataques en esa región, donde las actividades acuáticas para turistas son frecuentes y, hasta ahora, se consideraban seguras.

El accidente también ha sorprendido a la comunidad local, ya que en esa zona se realizan habitualmente excursiones similares en las que no se han detectado antecedentes similares. Pese a ello, la familia insiste en que este caso ha sido una grave negligencia. Al parecer cometieron una “imprudencia” durante la excursión.

Por lo que su mujer ya ha presentado una denuncia a las autoridades por lo ocurrido, ya que el tour no habría garantizado las condiciones mínimas de seguridad para los participantes, como aseguran desde Faro de Vigo. La familia de Ana ha viajado de inmediato a Maldivas para acompañar a la pareja.

Tal y como han podido saber desde ScubaVerse, Borja habría sufrido daños irreparables en los vasos sanguíneos. Por lo que los médicos no han tenido más remedio que amputar la pierna tras el ataque. Aunque aún no ha trascendido la especie exacta de tiburón que ha agredido al alicantino, los especialistas barajan que se trate de un gran tiburón blanco o de un tiburón toro debido a la ferocidad de la acción.

Tiburón Blanco
Primer plano de un tiburón blanco (Archivo Infobae)

Los tiburones más feroces del océano

El tiburón toro y el gran tiburón blanco destacan entre las especies más imponentes del océano por sus características físicas y conductuales. El tiburón toro puede alcanzar una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora, más del doble de lo que logra un nadador olímpico como Michael Phelps. Su longitud máxima es de 3,40 metros y su peso varía entre 90 y 230 kilogramos, dependiendo de la edad.

Los expertos de AquaWorld señalan que, tanto hembras como machos, es “uno de los animales con niveles más altos de testosterona, incluso más altos que los de un elefante africano macho en celo”. Un dato que podría explicar su comportamiento territorial y agresivo. Además, la mordida del tiburón toro es la más potente entre los tiburones, con una fuerza de 612 kilogramos.

Por otro lado, el gran tiburón blanco es considerado el pez depredador más grande del mundo. “Tiene 300 dientes, pero no mastica su alimento”, sino que desgarran a sus presas en enormes trozos que traga enteros, como relata WWF. Su cuerpo pesado y en forma de torpedo le permite desplazarse grandes distancias y ejecutar ráfagas de alta velocidad durante la caza, llegando incluso a saltar fuera del agua.

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