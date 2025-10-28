Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

La Maratón de Barcelona se clasifica en el 12 puesto, y la de San Sebastián, en el 25. (2022 Big Sur Marathon)

¿Sabías que dos de las maratones más bonitas del mundo tiene lugar en España? Así lo indica un reciente estudio que posiciona a la Maratón de Barcelona en el puesto 12 y a la Maratón de San Sebastián en el puesto 25. Se trata de una lista, donde vienen incluidas algunas de las rutas más impresionantes del mundo, como la de Londres o la del Kilimanjaro.

El estudio se ha centrado en la ciencia ocular, o sea, en la impresión visual que dejan las rutas. Para ello, desde SportsShoes han recopilado múltiples imágenes de las maratones más impresionantes del mundo y han pedido la opinión de corredores, analizando cómo respondían sus ojos a las imágenes para revelar qué carreras eran realmente las más impactantes.

Así, surge su lista de 25 maratones, liderada por la Maratón Internacional de Big Sur en California, Estados Unidos, con una puntuación de 99/100.

La Maratón Internacional de Big Sur

El Maratón Internacional de Big Sur es un recorrido de punto a punto que se recorre por la pintoresca Carretera 1 de California, desde Big Sur hasta Carmel, y tiene lugar el último domingo de abril. Imponentes secuoyas, olas rompientes, montañas costeras y verdes pastos se destacan en este recorrido imperdible.

El punto central del recorrido es el icónico Puente Bixby, ubicado a mitad de la carrera, donde uno puede disfrutar de la vista y el sonido únicos de un pianista de concierto con esmoquin tocando un piano Yamaha Avant Guard N3.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

Con un límite de 4.500 de corredores, se trata de una experiencia exclusiva e inolvidable.

Maratón de Barcelona

Cada paso durante esta experiencia, en la que participan decenas de miles de personas cada año, lleva a los corredores por calles que guardan siglos de historia y, al mismo tiempo, respiran modernidad. En cada esquina, miles de voces se alzan para sostenerlos, y Barcelona entera se transforma para acompañarlos en este reto.

Correr en Barcelona es descubrir la esencia de una ciudad mediterránea, abierta y vibrante, que late al ritmo del propio esfuerzo. Es un recorrido urbano, llano y rápido, pensado para perseguir un sueño y atraparlo con las propias manos.

La ruta es mayoritariamente plana y apta para quienes están dando sus primeros pasos en este mundo. (Zurich Marató Barcelona)

El recorrido de la Maratón de Barcelona, que en este estudio ha recibido unos 75/100 puntos, es una ruta turística que atraviesa lugares emblemáticos como la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Plaza de Cataluña, la Plaza de España y el Arco del Triunfo, y tiene su meta en el Estadio Olímpico.

La ruta, que comienza en la Avenida de la Reina María Cristina, en la Plaza de España, es mayormente plana, ideal para quienes buscan mejorar su marca personal, con un desnivel acumulado de 134 metros.

Maratón de San Sebastián

Este evento, que ha dejado su huella en la historia como la segunda maratón más antigua de España, tendrá su edición 46 en noviembre de este año. La Zurich Maratón de San Sebastián se ha convertido en una de las más populares y prestigiosas de Europa y ahora, gracias a esta nueva lista, en el mundo, con una puntuación de 66/100.

La ruta cuenta con un recorrido totalmente urbano, llano y a nivel del mar, y atraviesa puntos emblemáticos como el paseo de la Concha, la Catedral del Buen Pastor, el Teatro Vitoria Eugenia, el Reale Arena (Estadio Anoeta), el Kursaal y la Plaza Gipuzkoa. También tendrá una modalidad de 10 kilómetros.

La ruta se posiciona en el puesto 25 con una puntuación de 66/100.

A continuación, puedes ver la lista completa:

1. Maratón Internacional de Big Sur (EE. UU.): 99/100

2. Maratón de la Gran Muralla China (China): 91/100

3. Maratón del Lago Ness (UK): 88/100

4. Maratón du Mont Blanc (Francia): 86/100

5. Maratón Angkor Wat Empire (Camboya): 85/100

6. Maratón Internacional de las Cataratas del Niágara (Canadá / EE. UU.): 82/100

7. Maratón de San Francisco (EE. UU.): 81/100

8. Maratón del Desierto de Petra (Jordania): 77/100

8. Maratón Big Five (Sudáfrica): 77/100

8. Maratón de Queenstown (Nueva Zelanda): 77/100

8. Maratón Mount Desert Island (EE. UU.): 77/100

12. Maratón de Barcelona (España): 75/100

12. Maratón de Edimburgo (UK): 75/100

12. Maratón del Lago Tahoe (EE. UU.): 75/100

15. Maratón Great Ocean Road (Australia): 73/100

16. Maratón de Londres (UK): 72/100

16. Maratón de Niza y Cannes (Francia): 72/100

18. Maratón del Kilimanjaro (Tanzania): 71/100

19. Maratón de las cataratas Victoria (Zimbabue / Zambia): 70/100

20. Maratón de Brighton (UK): 69/100

20. Maratón de La Rochelle (Francia): 69/100

20. Maratón de Snowdonia (UK): 69/100

23. Maratón del Médoc (Francia): 68/100

23. Maratón Internacional de la Patagonia (Chile): 68/100

25. Maratón de San Sebastián (España): 66/100

25. Maratón de Florencia (Italia): 66/100

Una maratón es mucho más que completar un recorrido concreto. También es sinónimo de resistencia, compañerismo y precisamente todo lo que ven y viven a lo largo de los 42,2 km es lo que mantiene a los corredores en pie y los lleva hasta la meta.