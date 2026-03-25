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Ioana Barbu, la mujer que ha corrido seis ultramaratones en un año a través del Ártico, desierto y selva: “Te duele todo”

Ha ganado la Arctic Race quedando primera en categoría femenina y segunda en la clasificación general

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Ioana Barbu, la mujer que
Ioana Barbu, la mujer que ha recorrido 1.200 kilómetros a través del Ártico, desierto, selva y montañas. (Ioana Barbu/Instagram)

Ioana Barbu venía del snowboard y el trail running antes de pensar en apuntarse a su primera ultramaratón. Tenía 35 años, trabajaba en televisión y grababa un pódcast cuando el presentador Spencer Matthews le habló sin parar de una carrera por la selva.

“Lo busqué en Google y pensé: me encantaría hacer algo así algún día”, ha recordado. Él la miró y le respondió: “Soy dos meses mayor que tú. ¿Por qué no ahora?”, ha relatado a CNN. Sin pensarlo, se inscribió esa misma tarde. Tenía siete meses para prepararse.

Estaba en las montañas de Tian Shan, en Kirguistán, a más de 3.000 metros de altura, cuando una tormenta convirtió los 35 grados del mediodía en apenas 5 en cuestión de minutos. El granizo borró las marcas del recorrido que había hecho. Incluso algunos corredores abandonaron la carrera por hipotermia. Pero Barbu siguió.

Se encontró con un perro, que no vio llegar. “Simplemente iba corriendo. Lo primero que supe de ese perro fue que ya tenía sus dientes clavados en mí”. Sintió el mordisco, vio la sangre y reaccionó. Usó los bastones para ganar distancia, gritó para ahuyentarlo y activó el GPS para avisar al equipo médico. Quedaban 5 kilómetros hasta la meta. Pero la vacuna contra la rabia solo estaba fuera de la montaña. No obstante, ella siguió corriendo. “El perro me hizo un favor: con la adrenalina, superé esa subida en un abrir y cerrar de ojos”, ha confesado.

Ioana Barbu ha recorrido seis
Ioana Barbu ha recorrido seis ultramaratones en un año. (Ioana Barbu/Instagram)

Un tercio de físico, otro de mental y uno de logística

Antes de esa escena, había tomado otra decisión: intentar algo que nadie había logrado en más de una década. Completar en un año la serie global de Beyond The Ultimate. Seis ultramaratones por etapas en el Ártico, la selva, la montaña, el desierto, Kenia y Escocia. Más de 1.200 kilómetros en entornos remotos.

Eso sí, no sabía que otros lo habían intentado sin éxito. “La ignorancia es una bendición; de haberlo sabido, ¿acaso habría confiado menos en mí misma?”, ha bromeado.

Ioana Barbu entrenó como una
Ioana Barbu entrenó como una atleta profesional para los seis ultramaratones. (Ioana Barbu/Instagram)

Entrenó como una atleta profesional sin dejar su trabajo. Fuerza, carrera, caminatas de aclimatación de dos semanas. Baños de hielo para el Ártico. Cámaras térmicas para el desierto y la selva. También colaboró con la Universidad London South Bank para estudiar cómo responde el cuerpo humano a condiciones extremas.

“Un tercio de la competición es el entrenamiento físico; otro tercio es el juego mental, especialmente cuando llevas casi 100 kilómetros y te duele todo. El tercio restante es logística; conocer tu equipamiento. No puedes improvisar sobre la marcha”.

Ioana ganó la Arctic Race.
Ioana ganó la Arctic Race. (Ioana Barbu/Instagram)

Correr para la siguiente carrera

Mientras la mayoría prepara una prueba al año, Barbu encadenaba una con otra. “Me encontraba en una situación absurda: utilizaba una carrera para entrenar para la siguiente”. El desgaste físico era constante, pero también lo era la exigencia mental. Dolor, frío, calor, animales, barro, deshidratación. Todo formaba parte del mismo recorrido.

En 2025 completó el desafío. Subió al podio en todas las carreras salvo en la de Kirguistán, donde la mordedura del perro le hizo perder tiempo. Se convirtió en la primera persona en terminar las seis pruebas de Beyond The Ultimate en un solo año. Y hace poco ganó la Arctic Race: primera en categoría femenina y segunda en la clasificación general.

Las 5 rutas de senderismo en Málaga más espectaculares: pasarelas de madera, desfiladeros y el pico más alto de la provincia.

Entre expedición y expedición, vuelve a su trabajo en televisión. Y cuando tiene vacaciones, corre. “Me ha enseñado que soy mucho más fuerte de lo que creía”.

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