El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Un conductor echa gasolina a su coche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de Estados Unidos e Irán de acordar un alto el fuego de dos semanas y la reapertura del tráfico de mercancías en el estrecho de Ormuz, por el que transita en torno al 20% del petróleo mundial, produjo un desplome inmediato en el precio del petróleo ayer miércoles.

Tres horas después del cierre de la Bolsa de Madrid, el barril de Brent -de referencia en Europa- cotizaba a 94 dólares, tras bajar en torno al un 14% en la jornada, mientras que el de West Texas Intermediate (WTI) -de referencia en EEUU- se pagaba a 93,85 dólares después de caer un 17%.

La bajada del oro negro no se reflejará de inmediato en el precio de los combustibles. La gasolina y el gasoil tardarán en abaratarse y, aunque no hay un plazo exacto, los analistas calculan que tardarán entre dos y seis semanas en empezar a bajar, y entre dos y tres meses en reflejar completamente la caída del petróleo.

El efecto ‘cohete y pluma’ mantendrá caros los combustibles

Este desajuste se produce debido al efecto ‘cohete y pluma’, que describe un comportamiento muy habitual en los precios de los combustibles: suben rápido como un cohete, pero bajan lentamente como una pluma.

En concreto, cuando el precio del petróleo escala en los mercados internacionales, el coste de la gasolina y el gasoil en los surtidores aumenta casi de inmediato. Sin embargo, cuando el petróleo baja, ese descenso tarda mucho más en reflejarse en el precio que paga el consumidor.

Las causas de esta asimetría son varias. La primera es que las empresas trasladan rápidamente las subidas del crudo porque su coste de reposición aumenta. Es decir, anticipan que reponer el combustible les será más caro. Otro de los motivos que aducen es que cuando el precio baja ellas tienen existencias compradas anteriormente a precios más altos, por lo que retrasan la bajada.

El tercer factor que provoca este desajuste en España es que existen pocas grandes compañías en el mercado y esta escasa competencia hace que tengan menos presión para recortar los precios con urgencia.

Subidas en vertical

Por el momento, el coste de los combustibles no va a bajar. El precio del diésel ha subido un 5,8% desde el 27 de marzo, fecha de inicio de la primera operación salida de Semana Santa, y ya se paga de media a 1,881 euros por litro, su precio más alto desde que entró en vigor la rebaja fiscal a los carburantes. En cuanto al precio medio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas ronda los 1,573 euros por litro, un 1% más cara que el 27 de marzo.

Si la comparación del precio de venta de los carburantes se hace con el 21 de marzo, último día en el que no se aplicó la rebaja fiscal, el coste del gasóleo ha descendido un 4,5% y el de la gasolina un 13,5%. Con estas cifras, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta 103,45 euros y uno de gasolina 86,51 euros.

En este escenario de precios disparados, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que la reactivación de la actividad marítima en el estrecho de Ormuz, tras más de un mes paralizada, “se mantenga” durante las dos próximas semanas y que la caída de los precios del petróleo “acabe redundando también en una bajada del precio de los combustibles”.

Medidas “justificadas” y “transitorias”

Hasta que esto se haga efectivo, los conductores españoles cuentan con las ayudas a la gasolina y al gasoil aprobadas por el Gobierno, consistentes en rebajar el IVA de los carburantes del 21% al 10% y el impuesto sobre hidrocarburos.

La rebaja del IVA ha llevado a la Comisión Europea a advertir a España de que con ella ha incumplido la normativa del IVA, a lo que Cuerpo ha contestado que se trata de una medida “transitoria” que ayuda a paliar el encarecimiento de los combustibles.

También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido la medida como “completamente justificada ante la situación” actual.

Argumenta que ahora la prioridad es “proteger a los consumidores que están más afectados”. “Evidentemente los carburantes han sido uno de los ejes principales”, subrayó, recalcando que, aún así, se trata de “una medida de momento temporal” y sobre la que se está en “constante y permanente” monitorización de la situación.

Reconoció que “de momento, la tenemos tres meses encima de la mesa, seguimos trabajando en otro paquete de actuaciones y medidas y, por supuesto, tenemos contacto con la Comisión Europea y esperamos que no tenga repercusiones”, añadió, confiando en que la medida siga en marcha lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados.

Liberar petróleo

Para que la escasez de petróleo originada por el cierre del estrecho de Ormuz no afecte a la economía española, el Gobierno ha ejecutado la primera tanda -equivalente a cuatro días de consumo- de liberación de sus reservas estratégicas de petróleo a la que se había comprometido para moderar el impacto en los mercados energéticos de la guerra en Irán, según ha avanzado este miércoles Sara Aagesen. Ha explicado que ya están preparando la siguiente fase, que equivaldría a 8,3 días de consumo con los que se completarían los 11,5 millones de barriles acordados por España.

El pasado 17 de marzo, el Gobierno autorizó la liberación de esos 11,5 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 12,3 días de consumo nacional, dando cumplimiento al compromiso adquirido por España con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para mitigar el impacto económico de la crisis en Oriente Medio.

Tal como argumentó entonces la ministra para la Transición Ecológica, la liberación se produciría en distintas fases, y en la primera, de carácter inmediato, se usarían las reservas de la industria, pues los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

El resto podría hacerse en una o varias fases, repartidas en varios días, en función de cómo evolucionaran los acontecimientos, y podrían usarse tanto las reservas de la industria como las de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que supervisaría el procedimiento.

La pactada hace un mes por los países de la AIE es la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia de la Agencia, por encima de las que tuvieron lugar en el marco de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y tras la Primavera Árabe, en 2012.

En el caso de España, esos 11,5 millones de barriles, el 2,9% del total, se aprobó que se dividiesen de la siguiente forma: 2,2 millones en gasolina; 9 millones en destilados medios -gasóleos de automoción y otros gasóleos como los querosenos- y unos 297.000 barriles en fuelóleos.