Juanjo, veterinario: “Se ha demostrado que la voz de bebé que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”

En la imagen, un gato atigrado muestra afecto al rozar su cabeza contra la pierna de una persona sentada en una habitación iluminada por la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros son la mascota más popular entre los españoles. Según la Real Sociedad Canina de España (RSCE), hay más de nueve millones de perros repartidos por la geografía nacional. Pese a ello, todavía hay muchos que prefieren a su antítesis natural: los gatos. Se calcula que cerca de un millón de hogares cuentan con un compañero felino en sus casas, a quienes prefieren por su carácter independiente.

La comunicación con las mascotas es esencial para mantener una buena relación con el animal, pero no todas las formas funcionan por igual. Según Juanjo, veterinario que realiza vídeos de divulgación en sus redes sociales (@juanjovetmascotas), utilizar una voz infantil al hablar con los gatos es la forma más eficiente para que nos entiendan.

“Resulta que en los últimos estudios se ha demostrado que es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato. Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este tipo de voz”, afirma el veterinario.

Los gatos reconocen la voz de sus dueños

Juanjo, veterinario. (@juanjovetmascotas/X)

El especialista cita un estudio publicado en 2022 en la revista Animal Cognition. “Demostró que este tipo de voz aguda, suave y emocional es la que mejor conecta con nuestro gato. Y resulta que es una voz muy parecida cuando hablamos con los bebés”, explica Juanjo. “¿Y qué pasa cuando la usas? Tu gato presta más atención, se involucra más contigo y responde mejor a las órdenes. Aunque muchas veces hagan lo que quieran", añade.

Se refiere al artículo Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats, firmado por Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier y Gérard Leboucher. Su investigación mostró que los gatos pueden captar diferencias en la forma en que sus dueños les hablan, distinguiendo entre el tono dirigido expresamente a ellos y el empleado en conversaciones entre humanos.

Los investigadores realizaron su estudio con 16 gatos participantes, a quienes les exponían a grabaciones de voz tanto de su propietario como de un desconocido, pronunciando frases en tono dirigido a animales y a adultos. Uno de los principales hallazgos ha sido que diez de los dieciséis gatos mostraron un aumento significativo de actividad al escuchar la voz de su dueño en tono dirigido a ellos, mientras que la reacción fue mucho menor cuando la voz era de un desconocido o cuando el dueño utilizaba una entonación habitual de adulto.

Cuando la voz de su dueño se volvía más “animal-directed”, con un tono más agudo, la intensidad en los comportamientos, como el movimiento y la atención, crecía de nuevo. En cambio, la reacción no era significativa cuando el tono del dueño mantenía un registro adulto convencional. Por el contrario, los gatos no han mostrado cambios relevantes ante variaciones de tono en la voz de un desconocido.

Los autores argumentan que, si bien el reducido tamaño de la muestra obliga a ser cautelosos al generalizar estos resultados, la investigación aporta nuevas pistas sobre el modo en el que los gatos perciben y responden de manera selectiva al lenguaje humano. Este tipo de comunicación y el reconocimiento individualizado de la voz de su dueño podrían estar relacionados con la creación de lazos afectivos duraderos.