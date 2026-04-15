España

Juanjo, veterinario: “Se ha demostrado que la voz de bebé que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”

El especialista explica cómo reaccionan los gatos a la voz de sus dueños

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
En la imagen, un gato atigrado muestra afecto al rozar su cabeza contra la pierna de una persona sentada en una habitación iluminada por la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros son la mascota más popular entre los españoles. Según la Real Sociedad Canina de España (RSCE), hay más de nueve millones de perros repartidos por la geografía nacional. Pese a ello, todavía hay muchos que prefieren a su antítesis natural: los gatos. Se calcula que cerca de un millón de hogares cuentan con un compañero felino en sus casas, a quienes prefieren por su carácter independiente.

La comunicación con las mascotas es esencial para mantener una buena relación con el animal, pero no todas las formas funcionan por igual. Según Juanjo, veterinario que realiza vídeos de divulgación en sus redes sociales (@juanjovetmascotas), utilizar una voz infantil al hablar con los gatos es la forma más eficiente para que nos entiendan.

“Resulta que en los últimos estudios se ha demostrado que es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato. Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este tipo de voz”, afirma el veterinario.

Los gatos reconocen la voz de sus dueños

Juanjo, veterinario, en un reciente vídeo de TikTok
Juanjo, veterinario. (@juanjovetmascotas/X)

El especialista cita un estudio publicado en 2022 en la revista Animal Cognition. “Demostró que este tipo de voz aguda, suave y emocional es la que mejor conecta con nuestro gato. Y resulta que es una voz muy parecida cuando hablamos con los bebés”, explica Juanjo. “¿Y qué pasa cuando la usas? Tu gato presta más atención, se involucra más contigo y responde mejor a las órdenes. Aunque muchas veces hagan lo que quieran", añade.

Se refiere al artículo Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats, firmado por Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier y Gérard Leboucher. Su investigación mostró que los gatos pueden captar diferencias en la forma en que sus dueños les hablan, distinguiendo entre el tono dirigido expresamente a ellos y el empleado en conversaciones entre humanos.

Los investigadores realizaron su estudio con 16 gatos participantes, a quienes les exponían a grabaciones de voz tanto de su propietario como de un desconocido, pronunciando frases en tono dirigido a animales y a adultos. Uno de los principales hallazgos ha sido que diez de los dieciséis gatos mostraron un aumento significativo de actividad al escuchar la voz de su dueño en tono dirigido a ellos, mientras que la reacción fue mucho menor cuando la voz era de un desconocido o cuando el dueño utilizaba una entonación habitual de adulto.

Cuando la voz de su dueño se volvía más “animal-directed”, con un tono más agudo, la intensidad en los comportamientos, como el movimiento y la atención, crecía de nuevo. En cambio, la reacción no era significativa cuando el tono del dueño mantenía un registro adulto convencional. Por el contrario, los gatos no han mostrado cambios relevantes ante variaciones de tono en la voz de un desconocido.

Los autores argumentan que, si bien el reducido tamaño de la muestra obliga a ser cautelosos al generalizar estos resultados, la investigación aporta nuevas pistas sobre el modo en el que los gatos perciben y responden de manera selectiva al lenguaje humano. Este tipo de comunicación y el reconocimiento individualizado de la voz de su dueño podrían estar relacionados con la creación de lazos afectivos duraderos.

Temas Relacionados

GatosAnimalesMascotasRedes socialesTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Así lo ha explicado Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Así es como deberías preparar tu café moca para que quede perfecto, según explican los baristas

Ya sea para comenzar el día, a media mañana o después de una comida, es una bebida imprescindible en muchos hogares, pero no todos saben cuál es la temperatura, la extracción y la presión ideal

Así es como deberías preparar tu café moca para que quede perfecto, según explican los baristas

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Gobierno desmiente la falta de presupuesto de la infraestructura ferroviaria o posibles defectos técnicos en los sistemas de detección

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

La Iglesia pide que se cancelen las clases y se facilite el teletrabajo durante la visita del papa a Canarias

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y el obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz, se han reunido para empezar a gestionar la llegada de León XIV a Tenerife y Gran Canaria en junio

La Iglesia pide que se cancelen las clases y se facilite el teletrabajo durante la visita del papa a Canarias

Los beneficios de consumir ajo para la salud cardiovascular: un alimento rico en minerales y vitamina B

La Fundación Española del Corazón recomienda la hortaliza como una opción saludable para añadir a la dieta diaria

Los beneficios de consumir ajo para la salud cardiovascular: un alimento rico en minerales y vitamina B
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

ECONOMÍA

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Natalio Valenzuela, abogado: “No es que tengas 14 días para devolver una compra, es que te lo tienen que avisar y hasta entonces no empieza a correr el plazo”

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak