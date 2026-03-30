Las cinco cosas de tu gato que normalizas, pero deberías ir al veterinario: una experta explica los motivos

Una creadora de contenido divulga sobre los síntomas a los que es preciso prestarle atención cuando se trata del cuidado de un gato. / Imagen de archivo

Los usuarios de Instagram y TikTok son fans de los gatos. No hay duda. Por ello, los creadores de contenido no dudan en divulgar sobre sus cuidados, sus necesidades o aquello que pueda aportar información sobre cómo quererlos bien. Una de estas influlencers es @vetropia, gestionada por una veterinaria internista y nutricionista. En su canal de TikTok, la mujer expone una serie de comportamientos habituales en los gatos que suelen pasar desapercibidos, pero que pueden indicar problemas de salud relevantes.

Además de prestar atención a cinco síntomas clave, la autora de la cuenta de TikTok invita a los usuarios a solicitar una guía para diferenciar conductas normales de conductas patológicas a sus veterinarios de confianza. Además, subraya la importancia de compartir este tipo de información para mejorar el bienestar de los gatos domésticos.

Los síntomas médicos que indican que tu gato debe ir a un veterinario: tos, vómitos o alopecia

De este modo, la especialista empieza una de sus últimas publicaciones indicando que la normalización de ciertos síntomas puede retrasar diagnósticos y complicar la evolución clínica de los animales. Entre los principales signos de alerta, la creadora de contenido destaca la frecuencia de vómitos. “No es normal que un gato vomite de forma recurrente”, afirma. “Esconde muchas patologías que pueden llegar a ser muy graves”, sentencia. De este modo, “una frecuencia de vómitos de tres a cuatro veces al mes es más que suficiente para que hagamos un chequeo veterinario completo”, advierte la profesional. En este punto, remarca la importancia de no subestimar este síntoma, dado que puede estar asociado a cuadros digestivos o sistémicos de diversa gravedad.

La especialista también hace hincapié en el comportamiento en el arenero. Si el felino llora o vocaliza al realizar sus necesidades, o si lo hace fuera del lugar habitual, recomienda consultar con un profesional. Además, señala que la calidad de la arena utilizada tiene un impacto en la salud del animal: “Yo, como veterinaria, utilizo una arena aglomerante tipo clumping porque va a formar bolas al contacto con la orina, facilitando la limpieza". De este modo, la arena “no deja residuo en polvo y es la más cómoda para nuestros gatos”, explica en su perfil.

La tos en gatos aparece como otro síntoma subestimado. “Lo más habitual es que estemos ignorando un asma felina, que si se convierte en una patología crónica no tratada, deriva en bronquitis crónica y fibrosis del tejido, generando una gran pérdida de la capacidad pulmonar”, señala la autora de @vetropia. Esta advertencia busca crear conciencia entre los tutores sobre la importancia de no minimizar episodios de tos, ya que podrían derivar en complicaciones respiratorias severas.

El consumo insuficiente de agua representa un riesgo añadido. Según la veterinaria, “esto acabará generando problemas urinarios como cristales o cálculos en vejiga, o lo peor de todo, enfermedad renal crónica”. La prevención, en este caso, se basa en la observación y el fomento de la hidratación adecuada para evitar patologías urinarias y renales.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Por último, la presencia de alopecia abdominal es un motivo frecuente de consulta. “Es muy habitual en animales alérgicos, pero es que debe tratarse igualmente, porque además de poder causar una obstrucción digestiva, acabará causando una dermatitis que cada vez será peor”, describe la especialista. El abordaje veterinario oportuno resulta fundamental para evitar complicaciones dermatológicas y digestivas.