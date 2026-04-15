Ivana Rodríguez, hermana de Gerogina y cuñada de Ronaldo, gana ‘Top Chef’: “Es la primera vez que gano algo en mi vida”

Los finalistas, Ivana Rodríguez y Roi, tras conocer el veredicto del programa culinario de RTVE. / Captura de pantalla

La autobautizada como “Ivanadora La Ganadora” no iba desencaminada cuando hablaba de la proyección que la llevaría a vencer en la primera edición del programa de RTVE. Ivana Rodríguez, hermana de Georgina y cuñada de Cristiano Ronaldo, es la ganadora de la primera edición de Top Chef: Dulces y Famosos, un programa de RTVE que celebra ahora la primera edición.

“Esta trufa no está buena, está excelente”, ha indicado por su parte Paco Roncero, uno de los chefs del jurado, antes de anunciar el veredicto. “Es la primera vez que gano algo en mi vida”, ha confesado Rodríguez, quien ha dedicado el premio monetario a El Ángel de Javi, una agrupación que lucha contra la enfermedad que padecen 11 niños en España y los cuales necesitan una maquinaria cuyo coste supera el millón de euros. “Ni en mis mejores sueños”, ha concluido la ganadora.

Por su parte, y con el desparpajo habitual que caracteriza al cantante, Roi ha sido el finalista que se ha quedado a las puertas de alzarse con el trofeo. “No fue fácil”, ha reconocido el gallego, cuyo postre sorpresa han sido filloas con crema y nata montada. No obstante, la única elaboración criticada en su caso ha sido el bizcocho de la tarta San Marcos, “poco trabajado”, según Eva Arguiñano, parte del jurado.

El programa ha coronado así al primer ‘Top Chef’ pastelero de España con artistas, fusionando repostería y narrativas personales entre los fogones, y ofreciendo una final marcada por la emoción y el desafío técnico. El reto final ha consistido en elaborar 25 unidades de diversos postres en pequeño tamaño: mini pavlovas coronadas con frutas, trufas con ganache y frutos secos, tarta de San Marcos y tartaletas con ganache montada. Además, las últimas cinco unidades han tenido que ser creaciones propias.

Los concursantes que han llegado a la final del programa de RTVE, de izquierda a derecha: Ivana Rodríguez, Benita, Samantha Ballentines, Belén Estéban y Roi. / Captura de pantalla

La final del concurso ha contado, además, con cierto sentimentalismo, al aparecer en diferido los mensajes de los abuelos de Roi y la hermana de Ivana Rodríguez, Georgina Rodríguez, dando ánimos. El resto de compañeros de Top Chef: Dulces y Famosos, expulsados en programas anteriores, han aparecido en el plató y se han reecontrado con los dos finalistas y las tres últimas expulsiones: Belén Estéban, Samantha Ballentines y Benita.

Entre tartas y lágrimas: los momentos clave antes de la final de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’

El programa final de la primera edición de Top Chef: Dulces y Famosos en RTVE ha reunido a cinco personalidades ajenas al mundo culinario: Belén Estéban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Ivana Rodríguez y Benita. El formato del episodio ha consistido en tres pruebas eliminatorias, centradas en el pasado, presente y futuro de los concursantes, con la expulsión de uno en cada ronda.

La primera prueba, ideada por Eva Arguiñano, ha exigido a los concursantes recrear el peor postre elaborado durante la temporada. Benita, futuróloga, no ha logrado superar el reto al presentar unas galletas de la abuela. El jurado ha valorado la parte técnica y de sabor, pero han considerado que su preparación no ha estado a la altura de sus compañeros.

En la segunda ronda, los cuatro concursantes restantes han tenido que preparar dos tartas idénticas, una mayor que la otra, decoradas con personalidad propia. Samantha Ballentines, reconocida drag queen y humorista, ha quedado eliminada al cometer errores en la decoración: una mala elección de colores y la ausencia de accesorios. Ballentines se despide agradecida por la experiencia.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

La tercera prueba ha definido al último expulsado antes de la final. Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez, Belén Estéban y Roi Méndez han competido por un lugar en la última batalla pastelera. Los postres presentados han evidenciado una mayor complicación que los anteriores: fallos en la presentación, accidentes con las tartas y críticas del jurado. No obstante, Belén Estéban ha sido la tercera expulsada antes de la gran final. “Quiero ver una final de verdad”, ha insistido antes de marcharse del programa.