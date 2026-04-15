Los órganos del niño atropellado en Sevilla salvarán la vida de ocho menores y beneficiarán hasta 75 pacientes

Entrada principal del Hospital Universitario Vírgen del Rocío de Sevilla. EFE/ Jose Manuel Vidal/Archivo

El Estado español es pionero en donar órganos. No solo lo confirman sus datos, si no también lo avala el modelo que exporta: la Ley española de Trasplantes establece que todos somos donantes a no ser que hayamos expresado lo contrario. Aunque no suelen llevar rostro quienes donan sus órganos, en esta ocasió, sí se conoce el nombre de Manuel, un niño de nueve años que murió el domingo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El menor había sido atropellado el viernes 10 de abril en el barrio del Tardón y, ahora, han sido donados sus órganos, lo que permite salvar la vida de 8 menores y podría beneficiar hasta a 75 pacientes de manera indirecta, según el testimonio de su tío abuelo José Antonio difundido por Telecinco.

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