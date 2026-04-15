Los tres expulsados antes de la final de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: “Por todo lo alto”

Los concursantes que han llegado a la final del programa de RTVE, de izquierda a derecha: Ivana Rodríguez, Benita, Samantha Ballentines, Belén Estéban y Roi. / Captura de pantalla

Llega a RTVE la final de la primera edición de Top Chef: Dulces y Famosos con cinco personalidades públicas de distintos ámbitos, fuera todas ellas del mundo culinario. La presentadora Belén Estéban, la drag queen y humorista Samantha Ballentines, el cantante Roi Méndez, la hermana de Georgina, Ivana Rodríguez, y la futuróloga Benita son quienes se batirán en las pruebas eliminatorias.

La primera parte del programa consiste en la eliminación de tres de los cinco concursantes en tres pruebas eliminatorias individuales, basadas en el pasado, presente y futuro de las concursantes. “El peor de cada uno será expulsado”, ha apuntado Eva Arguiñano, parte del jurado. Para ello, Arguiñano y el resto del jurado, compuesto por los chefs pasteleros Paco Roncero y Osvaldo Gross, han ideado los postres que han realizado a lo largo de la noche.

“Una final por todo lo alto”, ha señalado Ballentines. Y así ha tratado de ser, al combinar la repostería y las historias personales entre fogones. Con el resultado del programa culinario en La 1, se obtiene el primer Top Chef pastelero de España.

La periodista Marina Castaño, Benita, ha sido la primera expulsada de la noche de la final. / Captura de pantalla

La primera expulsada de la noche: unas galletas de abuela con exceso de canela

La primera de las pruebas ha sido ‘el pasado’, ideada por Eva Arguiñano. En ella, los concursantes han tenido que recrear el peor postre que habían elaborado durante la temporada. Con una hora de tiempo para acometer el reto, Benita no ha conseguido superar la propuesta. En su caso, el objetivo consistía en elaborar seis galletas de la abuela. Pese a tener una buena evolución, “a nivel técnico y de sabor”, como ha indicado Roncero, no se ha situado a la altura de sus compañeras.

Por su parte, Ballentines ha hecho un “postre de enamorados”, unas tortitas japonesas; Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez, ha vuelto a hacer unos alfajores en memoria de su padre; Belén Estéban ha recreado una tarta de bodas, aunque con algún fallo; mientras que Roi ha hecho unas pastas con base de galleta.

Samantha Ballentines, con una tarta ‘vintage’ decolorada, no pasa a la final: “Ha sido un sueño”

Tras la primera expulsión de la noche, el duelo culinario se cernía sobre Ballentines, Rodríguez, Estéban y Roi. El objetivo de esta segunda prueba consistía en elaborar dos tartas idénticas, una mayor que la otra, y decorarla con personalidad propia. El reto, escogido por Paco Roncero y que evocaba ‘el presente’ de los concursantes, ha elevado el nivel conforme se acercaba la final: preparar una tarta vintage sobre un atril.

La drag queen Samantha Ballentines no ha conseguido superar la prueba y se convertía pasada la medianoche en la segunda expulsada de la noche. La que por muchos espectadores era la favorita, con opciones de llevarse el trofeo, ha quedado eliminada al cometer fallos en la decoración: mala ejecución de colores y escasos accesorios. “Ha sido un sueño”, ha declarado la cómica antes de marcharse.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

Por su parte, en el caso de Rodríguez, cuya tarta iba a juego con su vestido (rojo), ha obviado una de las partes de la presentación, lo que no le ha evitado continuar en el concurso. Más accidentada ha sido el postre de Belén Estéban, a quien se le ha caído una parte de la tarta, aunque ha resurgido tras las críticas del jurado. El postre de Roi, “un desastre que puede salir en los telediarios”, según pronosticaba su compañera Benita, ha sido catalogada como “espectacular” por parte del jurado.