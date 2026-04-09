El inesperado adiós de la favorita de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: galletas neoyorkinas y un postre francés

Natalia Rodríguez y Samantha Ballentines se baten en la prueba final de 'Top Chef: Dulces y Famosos'. / Captura de pantalla

La semifinal de Top Chef: Dulces y Famosos en TVE ha definido a sus cinco finalistas tras la eliminación de una de las concursantes favoritas. En una gala marcada por la tensión competitiva y varios retos grupales e individuales, los aspirantes han competido en diversas pruebas con la ayuda de familiares y amigos, enfrentándose finalmente a una de las decisiones más emotivas del programa.

En la semifinal celebrada este miércoles, los seis concursantes que optaban a un lugar en la final han sido Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Natalia Rodríguez, Ivana Rodríguez y Roi Méndez. Cada uno ha contado con la colaboración de un allegado para la primera prueba, en la que han debido elaborar nueve galletas al estilo New York, decoradas y presentadas para la cata.

A raíz de esta prueba, la chef Eva Arguiñano ha destacado las galletas de Belén Esteban y su acompañante, David Insua, quienes han recibido un privilegio para el siguiente reto. Además de esta pareja, el resto de ellas para la primera prueba estaban formadas por Ivana Rodríguez e Iván García, redactor y amigo personal; Benita, con su representante Tony; Roi Méndez, con su hermano Hugo; Samantha Ballantines, con Pink Chadora; y Natalia Rodríguez, con su hermana María Eugenia.

Cómo ha sido la última expulsión en la semifinal: una tarta Selva Negra y una exquisitez francesa

El programa ha planteado una segunda prueba en parejas en la que los concursantes debían preparar, atados y utilizando solo una mano cada uno, una tarta Salva Negra, clásico de la repostería internacional. La resolución de ese reto ha llevado a la prueba de salvación, llamada “la caja negra”, en la que los equipos han afrontado la construcción de una torre de éclairs bajo la atenta mirada del jurado.

Belén Esteban e Ivana Rodríguez, exentas por su buen rendimiento previo, han asistido a ambos equipos durante el desafío, sin necesidad de jugarse el puesto. Al concluir la cata, la invitada Saray ha anunciado que Benita y Roi Méndez se convertían en finalistas al superar la prueba de la torre de éclairs. Por tanto, Samantha Ballentines y Natalia Rodríguez quedaban para la última prueba de fuego, que suponía para Natalia su primer enfrentamiento en esta categoría durante la edición.

Natalia Rodríguez no supera la semifinal de 'Top Chef: Dulces y Famosos'. / Captura depantalla

El duelo igualdado entre Natalia Rodríguez y Samantha Ballentines: una de las dos ha sido la expulsada

El enfrentamiento final ha consistido en la elaboración de un milhojas con fruta fresca, siguiendo los pasos de Paco Roncero y Osvaldo Gross. La decisión final debía tomarse entre las concursantes Natalia Rodríguez y Samantha Ballentines, ambas favoritas en otras ediciones anteriores. La primera de ellas ha sido, finalmente, la que no ha podido superar la prueba, lo que la deja fuera de la gran final.

A pesar de su posición de favorita, Natalia Rodríguez ha afrontado con serenidad su eliminación, subrayando la valía de Samantha Ballentines como finalista: “Samantha tiene que estar en la final sí o sí. No pasa nada”. Eva Arguiñano, miembro del jurado, ha reconocido la aportación de Natalia durante el programa: “Nos da mucha pena que no hayas llegado a la final porque creemos que eras una candidata fantástica, la pena es que haya sido el cara a cara con otra fantástica”.

Entre lágrimas, Rodríguez ha hecho balance de su participación: “Estoy contenta. Nunca pensé que iba a llegar a ser semifinalista, me propuse no ser la primera expulsada. He aprendido a cocinar pasteles, me ha flipado, he hecho grandes amigos que quiero un montón, he enseñado cómo soy con mis más y mis menos y gracias a este programa voy a trabajar muy duro para cambiar esta forma de ser de no vivir con esta intensidad todo, tan nerviosa que se me va la vida con cada detalle”.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

Con la marcha de Natalia Rodríguez, el programa alcanza la última fase con Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Ivana Rodríguez y Roi Méndez como los cinco aspirantes que competirán en la gran final.