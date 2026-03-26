‘Top Chef: dulces y famosos’: una expulsión atípica, el error de Ivana Rodríguez y la decepción de los jueces

Belén Esteban y Benita en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

La recta final de Top Chef: dulces y famosos avanza con intensidad y giros inesperados. La entrega emitida la noche de este miércoles, 25 de marzo, dejó una noche cargada de tensión, reproches y decisiones estratégicas entre los concursantes, en un momento clave de la competición, cada vez más cerca de la semifinal. Aunque todo apuntaba a una nueva expulsión, el desenlace sorprendió tanto a participantes como a espectadores.

Uno de los momentos más destacados de la gala estuvo protagonizado por Ivana Rodríguez, quien no dudó en señalar el ambiente que se vive entre los concursantes. “La gente empieza a usar estrategias y se les caen las caretas. No me convencen ninguno de los grupos”, afirmó, desatando un clima de tensión desde los primeros compases del programa. Sus palabras reflejaban el creciente recelo entre los participantes, en una fase donde cada decisión puede marcar el pase a la final.

Ivana Rodríguez junto a Eva Arguiñano y Alejandro Vergara en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Durante la prueba por equipos, Ivana tomó una decisión que resultó determinante para el desempeño de su grupo. A pesar de las recomendaciones de Eva Arguiñano, optó por cambiar una boquilla en plena elaboración, lo que provocó retrasos que impidieron presentar el plato a tiempo. Este error tuvo consecuencias directas en la valoración del equipo, que no logró destacar frente al jurado. Minutos después, la propia concursante reconocía su equivocación y se dirigía a sus compañeros para disculparse. “Es la primera vez que no puedo presentar un plato”, admitió, convencida de que, de no haber tomado esa decisión, el resultado habría sido distinto.

Adiós privilegios y ¿una nueva presentadora?

El nivel general de la prueba tampoco convenció al jurado, que optó por una medida poco habitual: declarar desierta la prueba por equipos. Paco Roncero fue especialmente crítico con el rendimiento de los concursantes: “Esperábamos más de vosotros, ni uno de los tres equipos ha cumplido la consigna. Ya hablaremos”. Esta decisión dejó a todos los participantes expuestos a la exigente prueba de eliminación.

Los jueces de 'Top Chef: dulces y famosos', Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross (RTVE)

Sin embargo, no todos llegaron a ese punto de riesgo. Algunos concursantes, como Samantha Ballentines, Roi Méndez, Natalia e Ivana Rodríguez, lograron asegurarse la permanencia tras superar las pruebas previas. En esta misma entrega también se presentó a Samantha Vázquez como futura conductora del formato, en un momento distendido que contrastó con la tensión general del programa. “Lo hago genial, cariño. Paula, eres huesos”, comentó en tono humorístico durante su intervención.

El reto final consistía en elaborar un postre técnico: barquillos rellenos de turrón de almendra con forma de pirámide. En medio de la presión, también hubo espacio para gestos de compañerismo. Alejandro agradeció el apoyo recibido: “Menos mal que está Belén, porque si fuera por otras”, en referencia a la ayuda que le prestó su compañera para equilibrar la desventaja.

Por su parte, Alejandro también valoró el esfuerzo de Belén, a quien considera cercana: “Eso sí, luego lo presenta todo muy bien”, comentó, confiando en su capacidad para defender el plato final. La prueba se vio aún más complicada por la introducción de una ruleta con penalizaciones inesperadas, como la obligación de permanecer inmóvil durante un minuto o recibir ayuda limitada de un chef únicamente mediante gestos.

Alejandro Vergara en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

El desenlace de la noche resultó inesperado. Alejandro fue el primero en salvarse, mostrando su alivio: “Mira qué alegría”. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó en el momento de la deliberación final. Paco Roncero anticipaba la dificultad del momento: “Cada vez me cuesta más dar esta noticia porque también tengo corazoncito”. Contra todo pronóstico, el jurado anunció que no habría expulsión. La decisión se basó en la igualdad absoluta entre dos de los postres presentados: “Vuestros dos barquillos eran exactamente iguales, así que no hemos tenido más opción que salvaros a las dos”.

La reacción fue de emoción, especialmente por parte de Belén Esteban, que celebró su continuidad en el concurso. La gala concluyó con optimismo y expectativas renovadas de cara al siguiente episodio: “Nos vamos al programa 8. Qué ilusión”. De este modo, Top Chef: dulces y famosos mantiene a todos sus aspirantes en competición, elevando aún más la incertidumbre en el camino hacia la semifinal.