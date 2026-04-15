El motivo por el que la reina Letizia no acompaña al rey Felipe VI a las bodas: la estrategia detrás de su ausencia

Felipe IV y Letizia durante la tradicional cena de gala en honor al presidente de Alemania (José Oliva / Europa Press)

El rey Felipe VI volvió a cumplir con un compromiso personal este pasado fin de semana, cuando se desplazó hasta la localidad malagueña de Casares para asistir a la boda de unos amigos. Una cita de carácter privado que, sin embargo, no ha pasado desapercibida por un detalle que, lejos de ser excepcional, se ha convertido ya en una constante dentro de la agenda social de la Casa Real: la ausencia de la reina Letizia.

Lejos de interpretaciones alarmistas o especulaciones sobre la relación del matrimonio, Vanitatis revela que la escena responde a una dinámica consolidada desde hace años. La imagen del monarca acudiendo solo a este tipo de celebraciones forma parte de una estrategia meditada que busca preservar el equilibrio entre la vida institucional y la privada, sin restar protagonismo a quienes realmente lo merecen en este tipo de eventos.

Felipe y Letizia de España en la boda de Federico y Mary de Dinamarca. (Europa Press)

Más allá de que ambos mantienen un matrimonio sólido en el que cada uno disfruta de la libertad de organizar sus propios planes de ocio, existe una razón de peso por la que la madre de la princesa Leonor ha decidido desaparecer de la lista de invitados de muchos de estos eventos: su deseo de no convertirse en la protagonista involuntaria de la jornada.

El año que lo cambió todo: 2012

Este planteamiento no siempre fue así. Durante los primeros años de su etapa como princesa de Asturias, la presencia de Letizia en bodas y celebraciones era habitual. Ya se tratara de compromisos familiares o de enlaces de amigos cercanos de don Felipe, su asistencia era prácticamente segura. Sin embargo, la enorme expectación mediática que generaba comenzó a desvirtuar el sentido de estos encuentros.

De acuerdo con la información del ya citado medio, el punto de inflexión llegó en marzo de 2012, en una boda que marcó un antes y un después en la forma de gestionar estas apariciones. Se trataba del enlace de Álvaro Fuster, uno de los amigos más cercanos del entonces príncipe Felipe, con Beatriz Mira. Lo que debía ser una celebración íntima terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático de gran alcance.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

En aquella ocasión, la expectación fue tal que los entonces príncipes de Asturias coparon todos los titulares de la prensa, eclipsando por completo a los novios. La filtración de imágenes del interior del convite, centradas exclusivamente en el estilismo y los movimientos de Letizia, terminó por confirmar que su asistencia alteraba inevitablemente el foco del evento.

A partir de ese momento, la hoja de ruta cambió de manera radical. La decisión fue clara: reducir al mínimo imprescindible la presencia de la reina en este tipo de actos sociales, especialmente aquellos que no pertenecieran a su círculo más íntimo. De este modo, se buscaba evitar situaciones incómodas tanto para los anfitriones como para los propios protagonistas de las celebraciones.

Los reyes Felipe VI y Letizia en una imagen de archivo (Europa Press)

La nueva estrategia se puso en marcha de inmediato. Así, la reina Letizia pasó a acudir únicamente a compromisos familiares muy cercanos, como fue la boda de su hermana Telma Ortiz en Italia en julio de 2012. Para el resto de eventos, la representación recae exclusivamente en Felipe VI, quien asiste en nombre de ambos.

Con el paso del tiempo, esta práctica no solo se ha mantenido, sino que se ha consolidado como una norma no escrita dentro del funcionamiento de la vida privada de los reyes. En septiembre de 2023, el monarca viajó en solitario a Asturias para asistir al enlace de su ahijado, Felipe López, con Lorena Meana. Una escena que volvió a repetirse en junio de 2024, durante la boda de Natalia Alfonsín, hija de Jaime Alfonsín, figura clave durante décadas en la Casa del Rey.

A pesar de la estrecha relación personal que une a ambas familias, Felipe acudió sin la compañía de la reina, reafirmando así una decisión que responde más a la discreción y el respeto que a cualquier otra consideración. Más recientemente, en septiembre de 2024, el rey volvió a acudir en solitario a otra boda, la de su ahijada Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova, reforzando la idea de que esta “ausencia planificada” de la reina es, en realidad, un gesto de cortesía.