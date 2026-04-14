Letizia rescata su chaqueta de tweed de Mango más icónica: la estrenó como princesa y ahora la reinventa

La agenda institucional de reina Letizia ha arrancado la semana con un marcado perfil social. Este martes, el Palacio de La Zarzuela ha acogido una audiencia con una delegación de ACNUR con motivo de su 75º aniversario, un encuentro en el que la Reina ha vuelto a demostrar su implicación con las causas humanitarias. Sin embargo, más allá del contenido del acto, su estilismo ha vuelto a acaparar todas las miradas por un gesto muy significativo: recuperar una de las prendas más emblemáticas de su vestidor.

Lejos de estrenar, reina Letizia ha vuelto a confiar en una chaqueta de tweed de Mango que forma parte de su armario desde hace más de una década. Se trata de un diseño en tonos azules con sutil aire étnico, textura en relieve y acabados deshilachados, una pieza que ha sabido mantenerse vigente con el paso del tiempo.

La reina Letizia recibe en el Palacio de La Zarzuela a una representación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

La historia de esta chaqueta se remonta a 2013, cuando la entonces Princesa de Asturias la estrenó durante un viaje oficial a Estados Unidos. En aquel momento, el estilismo respondía a códigos más clásicos, con una silueta estructurada y tonos oscuros que reforzaban una imagen institucional más sobria. Era una etapa en la que su estilo aún estaba en plena evolución.

Más de diez años después, la reina ha recuperado esta misma prenda para reinterpretarla desde una perspectiva completamente distinta. En esta ocasión, ha apostado por una base en blanco, construyendo un conjunto luminoso y mucho más relajado. El contraste entre el pasado y el presente evidencia la evolución de su estilo, ahora más depurado, funcional y alineado con las tendencias actuales.

Para esta audiencia, reina Letizia ha combinado la chaqueta con una blusa blanca y un pantalón de corte amplio, logrando un look equilibrado y profesional. La elección del blanco no es casual: aporta frescura, suaviza el conjunto y permite que la chaqueta cobre todo el protagonismo.

La reina Letizia recibe en el Palacio de La Zarzuela a una representación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

El estilismo se completa con unos zapatos tipo merceditas de tacón ancho de la firma Sézane, uno de sus modelos favoritos de la temporada. Se trata de un diseño cómodo y versátil que encaja perfectamente con el carácter práctico de sus audiencias en palacio, donde la Reina prioriza la funcionalidad sin renunciar a la elegancia.

En cuanto a los complementos, ha optado por piezas discretas pero significativas. Destacan unos pendientes minimalistas de la colección de Bárbara Goenaga, elaborados en oro amarillo y diamantes, que aportan un toque contemporáneo al conjunto. Como es habitual, no ha faltado su anillo de Coreterno, convertido ya en un básico inseparable de sus looks.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

Más allá del resultado estético, la elección de esta chaqueta refuerza un mensaje claro: la apuesta de la reina por la moda circular. Recuperar prendas de su propio armario, incluso aquellas con más de diez años de antigüedad, se ha convertido en una constante en su forma de vestir. Una decisión que no solo habla de sostenibilidad, sino también de coherencia estilística. Una misma pieza que, lejos de quedar obsoleta, se adapta a nuevos contextos y demuestra que el estilo no está en estrenar, sino en saber reinterpretar.