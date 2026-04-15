Scott Bessent respaldó la reincorporación de Venezuela al FMI tras la eliminación de sanciones al Banco Central

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, interviene durante un evento organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de abril de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apoyó el martes la labor del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reincorporar a Venezuela y avanzar hacia una “economía normal”.

“El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal”, afirmó Bessent durante un foro celebrado en el marco de las reuniones de primavera del organismo financiero mundial en Washington.

El funcionario del presidente estadounidense Donald Trump también destacó el papel del Banco Mundial y señaló que su “liderazgo” resulta relevante “en términos de energía y de desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres”. Sobre Venezuela, el secretario del Tesoro aseguró que la nación caribeña “está volviendo a una buena trayectoria”.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres instituciones bancarias públicas, en una medida orientada a reactivar las relaciones financieras y comerciales entre ambos países tras años de restricciones.

La disposición, formalizada bajo la Licencia General 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó todas las operaciones bancarias y servicios financieros con el Banco Central, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

Una mujer camina fuera del Banco Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, 31 de enero de 2018 (REUTERS/Marco Bello)

La autorización se extiende a cualquier entidad en la que estos bancos tengan una participación igual o superior al 50%, así como a empleados actuales del régimen venezolano que no figuren en la lista de personas sancionadas por la OFAC. El pasado 1 de abril, Estados Unidos eliminó de la lista de sancionados a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El documento firmado por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, estableció que las operaciones permitidas abarcan transacciones bancarias tradicionales, pagos electrónicos, transferencias móviles, servicios de nómina y pagos de salarios, pensiones o beneficios laborales. También se autorizó el uso de plataformas digitales, billeteras electrónicas y la contratación de seguros, inversiones o instrumentos financieros vinculados a estas entidades, así como servicios de prevención de fraude, autenticación y ciberseguridad.

El BCV había sido sancionado en abril de 2019, lo que dejó al sistema financiero venezolano prácticamente aislado del circuito bancario internacional durante casi siete años.

Esta flexibilización se produce en el marco de un proceso de distensión iniciado tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero. Desde entonces, Washington aceleró la la revisión de sanciones, especialmente en sectores estratégicos como energía y finanzas, con el objetivo de incentivar reformas estructurales y la apertura a la inversión extranjera en el país caribeño.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Gaby Oraa)

El Tesoro aclaró que la licencia no implica el desbloqueo de bienes previamente congelados bajo otras disposiciones ni exime a los beneficiarios del cumplimiento de otras leyes estadounidenses, como la Ley de Secreto Bancario o las regulaciones del FinCEN sobre delitos financieros.

En este contexto, Rodríguez se reunió el martes en el Palacio de Miraflores con una delegación del Departamento de Energía estadounidense encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit.

Durante el encuentro, la presidenta encargada reclamó directamente al mandatario Donald Trump el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela. La cita constituye el tercer contacto de alto nivel entre Caracas y Washington en menos de tres meses, en el marco del acercamiento bilateral.

Rodríguez centró su mensaje en la necesidad de seguridad jurídica para los inversores. “Un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque está sujeta a temporalidad”, sostuvo la mandataria, según imágenes difundidas por el canal estatal VTV. En la reunión participó también la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, junto con otras autoridades de ambos países.

(Con información de EFE)