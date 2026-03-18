Piden siete años de cárcel para el hijo de la princesa heredera de Noruega

La acusación contra Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, incluye entre las medidas solicitadas la incautación de varios dispositivos electrónicos, como tres iPhones y un MacBook, y la suspensión de su carnet de conducir durante dos años. Estas medidas se derivan del juicio en el que Hoiby enfrenta cargos por varios delitos graves, que, según informó la Fiscalía de Noruega y recogió la prensa internacional, abarcan desde ataques sexuales hasta violencia física y amenazas.

La pena que solicita la Fiscalía alcanza los siete años y siete meses de prisión, según publicó el medio original, y contempla una reducción de 63 días a causa del tiempo que el acusado ya ha permanecido en prisión preventiva en el transcurso de la investigación. Entre los delitos más graves por los cuales se acusa a Hoiby figuran cuatro violaciones y violencia contra una de sus exparejas, Nora Hakland. La Fiscalía instó a que, además de la pena de prisión, se impongan medidas de protección a favor de las víctimas, entre ellas, una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse durante dos años a una de las personas afectadas.

Según detalló la prensa citando a la Fiscalía, el proceso judicial contra Hoiby se ha extendido por siete semanas, tiempo durante el cual se ha presentado un amplio cuadro de acusaciones. El hijo de la princesa heredera enfrenta cargos por un total de 40 delitos y, conforme a la petición presentada, la Fiscalía lo considera responsable de 39 de ellos.

Durante el juicio, que comenzó el pasado 3 de febrero, también se abordaron hechos como la grabación no consentida de los genitales de cuatro mujeres, según consta en la acusación. La acusación suma, además, otros delitos, como amenazas hacia un hombre, acoso a la policía y diversas infracciones al reglamento de tráfico, elementos que agravan el expediente judicial.

De acuerdo con la información recogida, la Fiscalía argumentó la importancia de medidas adicionales para salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas, razón por la cual solicitó las órdenes de alejamiento y la retención de los dispositivos electrónicos, presuntamente empleados para cometer algunos de los delitos atribuidos a Hoiby.

El caso ha atraído la atención pública en Noruega y a nivel internacional, debido tanto al perfil del acusado —hijo de la heredera al trono, Mette-Marit— como a la gravedad de las imputaciones y la naturaleza de los testimonios que se han aportado. Durante el proceso han prestado declaración víctimas y testigos, hechos que, según la prensa de Noruega, han resultado determinantes para la conformación del relato acusatorio recogido por el Ministerio Público.

En cuanto a las medidas punitivas sobre el permiso de conducir, el fiscal demandó la suspensión durante dos años por las infracciones al tráfico cometidas, junto a la confiscación de los dispositivos electrónicos hallados durante la investigación, como medida preventiva y de protección de la privacidad de las víctimas.

Al finalizar la fase de instrucción, la Fiscalía reiteró la necesidad de que el tribunal imponga la máxima severidad, teniendo en cuenta la gravedad y la reiteración de las conductas denunciadas. El proceso permanecerá abierto hasta el pronunciamiento final de los jueces, que decidirán sobre la culpabilidad de Marius Borg Hoiby y la eventual imposición de las sanciones reclamadas por el Ministerio Público.