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Estos son los solteros y solteras de ‘La isla de las tentaciones 10′ y sus cartas de presentación: “El 99% caen y el 1% son mis primas”

Telecinco ya ha presentado a todos los solteros que formarán parte de la décima edición de uno de sus realities estrella

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Los solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Los solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

La décima edición de La isla de las tentaciones ha iniciado la presentación oficial de los dieciséis solteros y solteras que participarán como tentadores, revelando sus perfiles antes del estreno en Telecinco. En esta ocasión, las identidades de las parejas que se someterán a la experiencia siguen siendo desconocidas, pero Mediaset ha optado por anticipar la puesta de largo del grupo de tentadores que buscarán transformar el ritmo de las villas televisivas con su llegada.

El especial Rumbo a La isla de las tentaciones, emitido ya a través de la plataforma Mediaset Infinity, ha puesto nombre y rostro a ocho hombres y ocho mujeres que formarán parte del reparto de tentadores en la nueva edición en La isla de las tentaciones 10. En la emisión se ha ofrecido información detallada de los concursantes, como Fran, valenciano de 20 años y futbolista, que se define por su aire egocéntrico, orgulloso y chulesco, mostrando confianza en sí mismo y en su capacidad de seducción.

Entre los solteros masculinos, los perfiles vuelven a ser bastante similares al patrón visto otros años, sin muchas diferencias claras entre ellos y sus objetivos. Cristian, nacido en Málaga y de 29 años, es camionero, entrenador deportivo y nutricionista; se califica como leal y seguro de sí mismo, asegurando en el proceso de selección ser “la tentación ideal” y confiando en el efecto de su sonrisa.

Cristian, Joan, Luis y Amar, solteros de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Cristian, Joan, Luis y Amar, solteros de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

Los solteros de ‘La isla de las tentaciones 10′

Joan, estudiante de seguridad privada de Tarragona con 22 años, considera que la conexión con las personas prevalece sobre el aspecto físico y rechaza el uso de etiquetas, como ha declarado frente a las cámaras. Por su parte, Luis, empresario de 33 años proveniente de Gran Canaria y propietario de una tienda de suplementación, afirma que “el 99% caen y el 1% son mis primas”, considerándose el “soltero de oro de la isla”.

Amar, paracaidista de 28 años originario de Cáceres, resalta su faceta atrevida y “fiestera”, considerándose “un partidazo” y proclamando: “Liarse conmigo es llevarse un gran trofeo”. Charly, dependiente en una tienda de deportes en Benidorm, de 25 años, revela su lado tierno y dominante, y subraya su experiencia antes de La isla de las tentaciones 10 declarando: “No he leído el Kamasutra, pero lo he practicado entero”.

Sergio, Charly, Carlos y Fran, solteros de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Sergio, Charly, Carlos y Fran, solteros de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

Sergio, contable de 25 años de Málaga, destaca su combinación de físico, inteligencia y sentido del humor, describiéndose con “el pack completo” y considerando que las relaciones íntimas son esenciales en su vida. Carlos, opositor a bombero de 23 años de Madrid y antiguo Míster Madrid con solo 19 años, incide en su seguridad y sentido del humor, afirmando que “las dos cosas que más me gustan en esta vida son las mujeres y el fútbol”, como recoge el especial de Mediaset Infinity.

Las solteras de ‘La isla de las tentaciones 10′

Tampoco hay mucha innovación en el perfil de las tentadoras en La isla de las tentaciones 10: Fátima, higienista dental de Mojácar (Almería) de 27 años, se autodefine como sincera, con carácter y segura; apodada “Barbie” por sus amistades, presume de su belleza natural sin recurrir a dietas ni ejercicio. Durante el casting, ha declarado: “Soy un lujo que no todo el mundo puede tener. Chico en el que me fijo, chico que tengo”.

Fátima, Shalim, Ainhoa y Jokebed, solteras de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Fátima, Shalim, Ainhoa y Jokebed, solteras de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

Desde Gibraltar, Shalim, de 23 años y estudiante de Marketing, asegura que transmite “buenas vibras” y relata experiencias amorosas con influencers y celebridades británicas. Frente a las cámaras, ha afirmado: “Soy como el primer bombón de la caja, el que todos quieren. Si los monos de Gibraltar roban comida, yo vengo a robar novios”. Por su parte, Ainhoa, natural de Córdoba pero residente en Nueva York, de 23 años, trabaja como aupair, se declara inquieta e intensa y busca un “malote”.

Jokebed, dependienta de 23 años de Figueres, en Girona, se describe como juguetona y extrovertida, convencida de poder lograr cualquier reto en la isla, según sus propias palabras: “Todo lo que me propongo lo consigo”. Lucía, dependienta malagueña de 22 años, reconoce su carácter impulsivo y su gusto por el arte del coqueteo, prometiendo que “A mi lado, la hoguera se queda en la llama de un mechero”.

Andrea, Laura, María y Lucía, solteras de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Andrea, Laura, María y Lucía, solteras de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

El dúo formado por las hermanas Laura, granjera de 28 años, y María, de 21 años, se incorpora para buscar una experiencia distinta. “Lo compartimos todo menos los hombres… o no”, aseguran mostrando complicidad ante las cámaras. Andrea, opositora a los Mossos d’Esquadra desde Lleida y de 20 años, resalta su versatilidad, transparencia y carácter espontáneo; abiertamente bisexual, afirma: “Cuando voy por la calle todos los chicos se giran, algún día voy a romper un cuello”.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

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