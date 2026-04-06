Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: una humorista, dos actores muy queridos y el campeón Ilia Topuria

Dani Martínez y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Tras unos días de descanso coincidiendo con la Semana Santa, El Hormiguero vuelve a la parrilla de Antena 3 con nuevos programas y una tanda de invitados que prometen mantener el ritmo habitual del espacio. Pablo Motos y su equipo retoman su actividad con una semana variada en la que se combinarán el humor, el cine, la literatura y el deporte.

El regreso del formato no llega solo. La franja del access prime time recupera poco a poco su pulso habitual tras estos días de descanso y lo hace con varios movimientos interesantes en la competencia directa. Especialmente llamativo será el lunes, cuando La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1, jugará una de sus cartas más fuertes. Y es que, de forma poco habitual, el espacio sí ha adelantado a sus invitados: los jueces de MasterChef —Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja.

Los cocineros pasarán primero por el formato de humor antes de protagonizar la segunda entrega de la nueva edición del talent culinario. Una estrategia clara de RTVE, que ha preparado una noche especial que comenzará más tarde de lo habitual, pero que competirá directamente con el access al arañar minutos al programa de Broncano.

Además, la vuelta a la rutina televisiva tras las vacaciones también trae consigo el regreso de otros formatos habituales. El Intermedio reaparece en laSexta, mientras que Cuatro recupera Horizonte con Iker Jiménez y Carmen Porter al frente. Por su parte, Telecinco mantiene su apuesta estable con First Dates, que no ha sufrido cambios durante estos días y sigue ocupando su lugar habitual con Carlos Sobera.

En este contexto, El Hormiguero encara una nueva semana con una lista de invitados pensada para seguir dominando la franja. Cuatro noches con perfiles muy distintos, pero con un mismo objetivo: entretener y conectar con el público.

Lunes: Luis Zahera

Luis Zahera en 'El Hormiguero'. (Flickr)

La semana arranca con la visita de Luis Zahera, uno de los actores más reconocidos del panorama nacional. El intérprete acudirá al programa para presentar Chungo, su espectáculo teatral en el que repasa, en clave de humor, algunas de las anécdotas más curiosas de su trayectoria profesional.

Un monólogo que llega a Madrid a partir del 17 de abril y que muestra una faceta más personal y cercana del actor.

Martes: Paz Padilla

Pablo Motos y Paz Padilla en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El martes será el turno de Paz Padilla, que visitará el programa para hablar de su nuevo libro, Alzar el duelo.

En esta obra, la presentadora y humorista aborda un tema tan delicado como la pérdida de un ser querido, compartiendo su experiencia personal y reflexionando sobre cómo afrontar el proceso de duelo. Una entrevista que combinará emoción y aprendizaje.

Miércoles: Kira Miró y Salva Reina

Salva Reina y Kira Miró, en los Goya 2026 (EFE)

El miércoles, el plató recibirá a Kira Miró y Salva Reina, que llegan para presentar Solos, la película que protagonizan y que se estrenará en cines el 10 de abril.

El filme gira en torno a una reunión de amigos que, lejos de ser una velada tranquila, acaba sacando a la luz tensiones, frustraciones y verdades incómodas. Una historia que mezcla drama y humor con un trasfondo muy reconocible.

Jueves: Ilia Topuria

Ilia Topuria en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El broche final lo pondrá Ilia Topuria, una de las grandes figuras del deporte español en la actualidad. El luchador, campeón del peso ligero de la UFC, acudirá al programa para hablar de su próximo combate, previsto para el 14 de junio. Una cita que se celebrará en un escenario muy especial y que promete convertirse en uno de los grandes eventos deportivos del año.