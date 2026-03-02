España

‘El Hormiguero’ calienta motores con una semana de invitados estrella en plena racha líder

Josema Yuste, Álex González, Los Morancos y Marc Giró visitan el programa de Pablo Motos del 2 al 5 de marzo

Pablo Motos, presentador de 'El
Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)

Nueva semana en El Hormiguero y nueva tanda de invitados para reforzar su liderazgo en el access prime time. El programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 apuesta, una vez más, por la variedad: humor clásico, rostros consolidados del audiovisual y comunicadores con sello propio se darán cita en el plató entre el lunes 2 y el jueves 5 de marzo.

Cuatro perfiles muy distintos, pero con un denominador común: su peso en el panorama cultural y televisivo español.

Lunes 2 de marzo: Josema Yuste

Josema Yuste. (Atresmedia)
La semana arrancará con la visita de Josema Yuste, uno de los nombres imprescindibles de la comedia en España. Con una trayectoria que abarca televisión, teatro y cine, el humorista llega al programa para repasar sus proyectos actuales sobre los escenarios y recordar algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Su paso por el plató promete anécdotas, agilidad verbal y ese humor inteligente que le ha acompañado durante décadas. Además de hablar de sus trabajos recientes, no faltarán referencias a la evolución de la comedia y a cómo ha cambiado la forma de hacer reír al público, tal y como apuntan desde la cadena.

Martes 3 de marzo: Álex González

Álex González. (Atresmedia)
El martes será el turno de Álex González, uno de los actores más reconocidos del panorama audiovisual español. Con una carrera sólida tanto en cine como en televisión, acudirá al programa para presentar su nueva serie, titulada Day One, y que llega a Prime Video el próximo 13 de marzo.

La entrevista permitirá conocer su lado más personal y reflexionar sobre la evolución de su trayectoria profesional. En un formato que combina profundidad y entretenimiento, su presencia aportará un tono más reposado, sin renunciar a los momentos distendidos habituales en el espacio.

Miércoles 4 de marzo: Los Morancos

Los Morancos. (Atresmedia)
Noche para el humor y las risas con Los Morancos. Llegan con su nuevo espectáculo Bota Antonia al Teatro Capitol Gran Vía de Madrid a partir del 20 de febrero, donde Antonia crea un nuevo partido político denominado SC, Sentido Común, que nace del enfado de la protagonista con los gobernantes actuales.

Con décadas de experiencia en televisión y escenarios, los hermanos repasarán su trayectoria y comentarán sus proyectos más recientes. Su intervención se prevé dinámica, con bromas improvisadas y guiños a la actualidad que encajan a la perfección con el tono del programa.

Jueves 5 de marzo: Marc Giró

Marc Giró. (Atresmedia)
La semana se cerrará con la presencia de Marc Giró, comunicador conocido por su estilo directo y su ironía elegante. LLega para hablar de su nuevo programa, titulado Cara al show, y que pronto verá la luz en La Sexta.

‘El Hormiguero’, un liderazgo que no se resiente

La nueva semana de invitados llega en un momento especialmente favorable para el programa y para la cadena. Antena 3 cerró febrero como líder con un 13,1% de cuota de pantalla, ampliando distancias con sus competidores directos.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

En ese contexto, El Hormiguero volvió a consolidarse como el espacio más visto de su franja, con un 14,5% de share y cerca de 1,9 millones de espectadores de media. Además, amplió su ventaja frente a La Revuelta, el formato presentado por David Broncano en RTVE, marcando uno de los mayores márgenes de la temporada.

Con esta combinación de nombres propios y resultados sólidos en audiencia, el programa encara marzo reforzando una fórmula que mezcla actualidad, humor y grandes invitados para seguir dominando el access prime time.

