España

El mal tiempo tiene los días contados: la Aemet prevé un ascenso térmico y cielos despejados en casi toda España a partir del lunes

La irrupción de una masa de aire frío ha desplazado el ambiente cálido de jornadas previas, provocando un desplome de las temperaturas en ciudades del interior

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Una mujer sujeta un paraguas durante el paso de la borrasca 'Aline', a 19 de octubre de 2023, en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)
Una mujer sujeta un paraguas durante el paso de la borrasca 'Aline', a 19 de octubre de 2023, en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)

El frío y la lluvia han vuelto a España tras varias jornadas de temperaturas casi veraniegas y cielos despejados que se despidieron del país el viernes. El sábado, la influencia de una masa de aire polar dio la vuelta al mercurio y trajo la lluvia, que se extiende aún más este domingo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante esta jornada, seguirán bajando las temperaturas, especialmente en el este de la península y en Baleares.

“Si el viernes una parte del país tenía temperaturas máximas de más de 10 grados por encima de lo normal, este día esas temperaturas máximas quedarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual”, matiza en un comunicado el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. Así, durante esta jornada, ciudades como Burgos, Segovia o Teruel apenas alcanzarán los 9 o 10 grados de máxima, después de haber superado los 28 grados el viernes. “Casi 20 grados menos en solo 48 horas”, subraya el portavoz.

En cuanto a las lluvias, las precipitaciones se concentrarán a lo largo de la jornada en el extremo norte, en la mitad de este peninsular y en Baleares. “Localmente podrán ser fuertes y seguirá nevando a partir de unos 800 a 1.000 metros”, indica Del Campo, que añade que “estas nevadas podrán ser copiosas en zonas de montaña”. Por ello, la Aemet ha activado los avisos en once comunidades autónomas.

Las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia han activado el aviso naranja (peligro importante) por fuerte temporal marítimo. En Cataluña, la costa de Girona se encuentra también en nivel naranja por viento y olas de hasta cuatro metros, mientras que en Tarragona y Girona hay aviso amarillo por rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora; en Lleida hay nivel amarillo (riesgo bajo) por nevadas en el valle de Arán.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Andalucía tiene aviso amarillo por lluvias, tormentas o mala mar en las provincias de Almería, Granada y Jaén y aviso amarillo también en Cádiz y Málaga por fenómenos costeros adversos. En Castilla-La Mancha, solo la provincia de Albacete continúa en nivel amarillo por lluvias, sin descartar granizo. En el este peninsular, las Islas Baleares permanecen en aviso amarillo por fuertes rachas de viento, así como por mala mar en todo el archipiélago. La Región de Murcia mantiene la alerta amarilla por lluvias, mientras que en la Comunidad Valenciana también hay aviso amarillo por precipitaciones en Alicante y por viento en Castellón

Las nevadas también afectarán al Pirineo navarro, donde se ha activado el aviso amarillo por acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas a partir de entre 800 y 900 metros de altitud. Por último, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúa el nivel amarillo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos.

Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 12 de abril de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 12 de abril de 2026. (Aemet)

Regresa el buen tiempo

A partir del lunes comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico, pero Del Campo avisa: aun podrán producirse chubascos en Cataluña y en Baleares, también de forma más dispersa en el extremo norte. Ahora bien, la tendencia es que estos chubascos, según la previsión, vayan a menos”. Los cielos estarán poco nubosos en el resto del país, pero habrá heladas en puntos del norte y del centro de la península.

El frío también empezará a disiparse. El ascenso de las temperaturas máximas empezará el lunes en el este peninsular, y continuará el martes y el miércoles, “tanto en las mínimas como en las máximas, quedando ya en valores normales para la época”. Así, de cara a la próxima semana se esperan jornadas de cielos “poco nubosos y ausencia de lluvias”, aunque algunas gotas podrían caer en el extremo norte de la península.

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