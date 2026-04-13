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Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 13 al viernes 17: María abandona el palacio y Pía decide confesar su mayor secreto

La serie diaria de La 1 vive sus días más tensos tras el embarazo de María y la muerte de Ana

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La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)
La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)

La Promesa vive sus días más intensos esta semana. Los episodios del lunes 13 al viernes 17 combinan amor, traiciones y decisiones que marcarán el futuro de muchos de sus protagonistas. A continuación, te contamos lo que sucederá en la ficción diaria de RTVE:

Episodio 812 del lunes 13 de abril

El arranque de la semana viene marcado por el estallido de Julieta, que carga contra Manuel convencida de que él ha influido en su marido para invertir junto al duque de Carril. Aunque el heredero intenta defenderse, la desconfianza pesa más que sus explicaciones. En paralelo, Pía sigue dudando de Ricardo, mientras él insiste en su inocencia.

Por otro lado, Ángela empieza a tomar distancia de Curro al sentir que la confianza entre ellos se ha roto, algo que Lorenzo y Leocadia aprovechan para alimentar el conflicto. Mientras tanto, en el servicio, María se siente cada vez más señalada por su embarazo y por el trato que recibe, lo que la lleva a tomar una decisión drástica: presentar su dimisión y abandonar el palacio.

La Promesa: Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. (RTVE)
La Promesa: Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. (RTVE)

Episodio 813 del martes 14 de abril

María confirma su marcha y pide que Manuel no se entere, dejando claro que su decisión es firme. En la planta noble, la reputación de Martina queda en entredicho tras la publicación de un artículo crítico, lo que provoca la ira de Alonso, que decide retirarle su apoyo.

Jacobo propone una solución radical: despedir a Petra para limpiar la imagen familiar, pero Martina se niega rotundamente. Mientras tanto, la tensión entre Curro y Ángela estalla definitivamente en una fuerte discusión que termina en ruptura. En otro frente, Julieta empieza a replantearse su postura y termina acercándose a Manuel tras descubrir la manipulación de Ciro, lo que da lugar a una complicidad inesperada entre ambos.

La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)
La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

Episodio 814 del miércoles 15 de abril

Manuel intenta frenar las consecuencias del acuerdo con el duque de Carril, pero recibe una negativa que complica aún más la situación. En el plano emocional, Ángela y Curro sufren las consecuencias de su ruptura, mientras sus allegados intentan consolarlos por separado.

En el servicio, María comienza a hacer las maletas, decidida a marcharse pese a los intentos de Samuel y otros por detenerla. Alonso incluso interviene para convencerla de que se quede, recordándole que ya es como parte de la familia, pero ella no cede. Además, Cristóbal empieza a sospechar que la supuesta enfermedad de Vera esconde algo más.

La Promesa: El Patronato rechaza el proyecto de refugio de Martin. (RTVE)
La Promesa: El Patronato rechaza el proyecto de refugio de Martin. (RTVE)

Episodio 815 del jueves 16 de abril

La tensión se dispara en varios frentes. Samuel se ofrece a sacrificarse para evitar el despido de Petra, pero Martina se mantiene firme y deja claro que nadie del servicio será expulsado. Curro y Ángela reciben consejos opuestos: mientras él es animado a luchar por su relación, ella es influenciada para no perdonarlo. Uno de los momentos más impactantes llega con Ricardo, que, presionado por las sospechas de Pía, termina haciendo una confesión inesperada sobre la muerte de Ana, dejando al ama de llaves completamente en shock. Además, el duque de Carril aparece por sorpresa en el palacio y se cruza con Vera, generando una gran inquietud en la joven.

La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).
La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

Episodio 816 del viernes 17 de abril

El cierre de la semana llega cargado de emoción. Vera vive momentos de auténtica angustia al temer que su padre la haya reconocido durante su visita. Pía, profundamente afectada por la confesión de Ricardo, no puede soportar el peso de lo ocurrido y decide revelar a Curro uno de los secretos mejor guardados del palacio: toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja. Mientras tanto, las tensiones económicas siguen afectando a Julieta, que encuentra apoyo en Manuel frente a los reproches de Ciro, reforzando el vínculo entre ambos. Martina intenta mediar para que Ángela dé una segunda oportunidad a Curro, pero ella se mantiene firme en su decisión.

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