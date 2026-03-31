‘La Promesa’, avance del miércoles 1 de abril: Martina recibe una carta que lo cambia todo y una inesperada visita llega a palacio

Avance semanal de 'La Promesa' del 30 de marzo al 3 de abril. (RTVE)

Los pasillos de La Promesa vuelven a arder. Y esta vez, el capítulo del miércoles 1 de abril llega cargado de secretos, decisiones irreversibles y un peligroso juego de apariencias que amenaza con estallar en cualquier momento. Si algo han dejado claro la ficción de RTVE en los episodios previos es que la calma en el palacio es solo una ilusión… y lo que está por venir podría cambiarlo todo.

El foco de todas las miradas se sitúa, sin duda, en Vera. Tras días esquivando lo inevitable, el destino la pone contra las cuerdas con la llegada del duque de Carril. Un reencuentro que podría destapar una verdad que lleva demasiado tiempo oculta. En este contexto, Curro se convierte en su principal aliado e intenta, contra todo pronóstico, evitar que padre e hija se encuentren cara a cara. Pero la gran pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se puede frenar lo inevitable? La tensión crece en cada escena, y el mínimo error podría provocar un terremoto emocional de consecuencias imprevisibles.

Avance semanal de 'La Promesa' del 30 de marzo al 3 de abril. (RTVE)

Mientras tanto, el drama sentimental da un giro definitivo con María Fernández. Lo que comenzó como una relación marcada por las discusiones y la incertidumbre termina saltando por los aires… y de la forma más pública posible. Tras descubrir que Carlo ha tomado decisiones importantes a sus espaldas —como pedir una casa a Manuel sin consultarle—, María estalla y rompe la relación delante de Petra, Simona y Candel, quienes son testigos de un momento tan doloroso como contundente: no hay vuelta atrás. María lo deja claro: seguirán unidos de por vida por su hijo, pero no como pareja. Una declaración que no solo marca un punto final, sino que abre una nueva etapa llena de incógnitas.

Este giro no llega de la nada. En los días anteriores, las discusiones entre ambos ya habían alcanzado niveles insostenibles. Ni siquiera las recomendaciones de Pía y Samuel lograron apaciguar una relación que parecía condenada. Ahora, con la ruptura ya consumada, la gran duda es si Carlo aceptará la situación… o si intentará recuperar lo que ya parece perdido.

Avance semanal de 'La Promesa' del 30 de marzo al 3 de abril. (RTVE)

Curro, a un paso de recuperar el título de su abuelo

En paralelo, la trama nobiliaria sigue ganando peso. Curro, decidido a asegurar su futuro junto a Ángela, había dado un paso arriesgado al iniciar el proceso para reclamar el título de su abuelo. Sin embargo, el giro llega cuando Alonso cambia de postura y decide apoyarle plenamente, comprometiéndose a firmar la petición al rey. Una noticia que debería ser motivo de celebración, pero que, lejos de eso, vuelve a generar conflicto.

Cuando Curro comparte su entusiasmo con Ángela, ella se muestra fría y pesimista. Duda de los plazos, de la viabilidad del proceso y, en el fondo, de todo lo que ese título representa. La distancia entre ambos vuelve a hacerse evidente, dejando en el aire una pregunta clave: ¿es el amor suficiente cuando los intereses y las prioridades no coinciden? Por si fuera poco, Leocadia entra en escena de forma inesperada para posicionarse a favor de Curro. Un movimiento que no pasa desapercibido y que añade aún más tensión a un tablero ya de por sí complicado, especialmente tras su reciente confesión de amor a Cristóbal y la ruptura que eso ha provocado.

Avance semanal de 'La Promesa' del 30 de marzo al 3 de abril. (RTVE)

Y en medio de todo este torbellino, Martina vive su propio carrusel emocional. Tras recibir elogios por su implicación en el refugio —respaldados por una crítica positiva en prensa—, la joven espera con nervios la respuesta del Patronato. La incertidumbre la consume… hasta que, por fin, llega la esperada carta. Un sobre que podría cambiar su futuro y el de muchas otras personas. Pero, como es habitual en La Promesa, nada es tan sencillo como parece.

Así, el episodio del miércoles se presenta como una auténtica bomba narrativa: secretos a punto de salir a la luz, relaciones que se rompen sin posibilidad de arreglo y decisiones que podrían marcar un antes y un después. Y cuando todo parece al límite… surge la gran incógnita: ¿qué ocurrirá si Vera no logra evitar el encuentro con su padre? Para descubrirlo, los espectadores tendrán que armarse de paciencia. Y es que el jueves 2 y el viernes 3 de abril no se emitirán nuevos capítulos de La Promesa, por lo que habrá que esperar hasta el lunes 6 de abril para conocer cómo continúan estas tramas que ya tienen a la audiencia completamente enganchada.