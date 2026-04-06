‘La Promesa’, avance semanal del 6 al 10 de abril: el beso que lo cambia todo entre María y Samuel

La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)

La nueva semana en La Promesa llega cargada de giros que pueden cambiar el rumbo de varias historias. Tras todo lo vivido, María ha tomado una decisión firme: no quiere continuar su relación con Carlo, pese a que siempre estarán unidos por su hijo.

Mientras tanto, Ángela está decidida a casarse con Curro cuanto antes, aunque él insiste en recuperar primero su título nobiliario.

Con este escenario, las tensiones no dejan de crecer tanto en palacio como en el servicio.

Lunes, 6 de abril – Capítulo 807

La Promesa: El Patronato rechaza el proyecto de refugio de Martin. (RTVE)

El rechazo del Patronato al proyecto del refugio deja completamente hundida a Martina, que no logra asimilar el golpe. En paralelo, Cristóbal lanza un ultimátum a María y Carlo: o se casan de inmediato o abandonan La Promesa. Pero ella se mantiene firme en su negativa.

Además, Lorenzo manipula a Ángela con nuevas mentiras sobre Curro, aumentando la distancia entre ellos. Por otro lado, Pía empieza a sospechar de Ricardo tras encontrar una inquietante pista relacionada con la muerte de Ana.

Martes, 7 de abril – Capítulo 808

La Promesa: Ángela pregunta a Pía por el barón de Linaja. (RTVE)

Vera confirma las sospechas sobre los negocios del duque de Carril, lo que refuerza la preocupación en el entorno de Curro. Martina, lejos de rendirse, sorprende anunciando que financiará el refugio con su propio dinero.

Mientras, Ángela y Curro protagonizan una fuerte discusión, y en el servicio crecen las dudas sobre Ricardo. Además, Santos intenta ayudar a su padre, pero su gesto le trae problemas con Cristóbal.

Miércoles, 8 de abril – Capítulo 809

La Promesa: Ciro aborda directamente al duque de Carril. (RTVE)

La tensión estalla en varios frentes. Martina se enfrenta a críticas y burlas por su decisión, mientras en palacio la discusión sobre la boda de Ángela y Curro se vuelve insostenible.

Pero el gran giro llega en el servicio: tras una fuerte pelea con Carlo, María encuentra consuelo en Samuel y ambos terminan dejándose llevar por sus sentimientos con un beso apasionado que puede cambiarlo todo.

Jueves, 9 de abril – Capítulo 810

La Promesa: Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. (RTVE)

Ciro toma una decisión a espaldas de todos al cerrar un acuerdo con el duque de Carril utilizando la dote de Julieta.

Martina recibe otro duro golpe al ser apartada socialmente, lo que la lleva a buscar refugio en Adriano. Mientras, María confiesa su beso con Samuel, aunque también intenta acercarse a Carlo. Por su parte, Pía comparte con Petra sus sospechas sobre Ricardo, convencida de que oculta algo muy grave.

Viernes, 10 de abril – Capítulo 811

La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

Las consecuencias no tardan en llegar. Ángela se siente traicionada por Curro tras el envío de las cartas al rey, lo que provoca una nueva ruptura entre ambos. María, por su parte, reconoce sus sentimientos por Samuel, aunque cree que su amor es imposible.

En paralelo, crecen las sospechas sobre Ricardo y su posible implicación en la muerte de Ana, mientras que los problemas con la inversión de Ciro amenazan con estallar.