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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 10 de abril: la posible implicación de Ricardo en la muerte de Ana y la confesión de María

El capítulo de la serie de RTVE también muestra la ruptura de Ángela y Curro tras una traición inesperada

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La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)
La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

La tensión en La Promesa no da tregua y, lejos de apaciguarse, cada capítulo parece añadir una nueva capa de secretos, traiciones y decisiones que lo cambian todo. Si la semana arrancaba con conflictos latentes y decisiones difíciles, el episodio del viernes 10 de abril promete ser el punto de inflexión donde varias historias cruzan una línea sin retorno… o eso parece.

Porque si algo ha quedado claro en los últimos días es que las relaciones dentro del palacio están más frágiles que nunca. La ruptura emocional entre María y Carlo ha sido solo el comienzo de una cadena de acontecimientos que amenaza con arrastrar a todos. Ella ha intentado mantenerse firme, convencida de que no quiere seguir a su lado, pero el beso con Samuel lo ha complicado todo de una forma que ya no puede ocultarse ni ignorarse.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Y es precisamente ahí donde el capítulo 811 entra en juego con fuerza. María, atrapada entre lo que siente y lo que cree correcto, decide dar un paso que puede cambiarlo todo: reconoce abiertamente sus sentimientos por Samuel. Sin embargo, lejos de vivirlo como una liberación, lo hace desde la resignación, convencida de que ese amor es imposible. Un reconocimiento que no solo la deja expuesta emocionalmente, sino que abre la puerta a nuevas heridas… especialmente si Carlo llega a descubrir toda la verdad.

La ruptura entre Ángela y Curro

Mientras tanto, en la planta noble, el ambiente no es menos explosivo. La historia entre Ángela y Curro, que parecía encaminada hacia un desenlace feliz, vuelve a romperse de forma abrupta. El motivo no es menor: ella se siente profundamente traicionada tras descubrir el envío de las cartas al rey. Un gesto que Curro defendía como necesario para recuperar su posición, pero que Ángela interpreta como una decisión unilateral que la deja completamente al margen.

La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)
La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)

La consecuencia es inmediata: una nueva ruptura entre ambos que, esta vez, parece más definitiva que las anteriores. Las dudas, los reproches y la desconfianza se imponen sobre cualquier intención de reconciliación. Y en un entorno donde las apariencias lo son todo, esta fractura no solo afecta a sus sentimientos, sino también al equilibrio dentro del palacio.

Pero si hay una trama que empieza a teñirse de auténtico misterio, es la que rodea a Ricardo. Lo que comenzó como una simple sospecha por parte de Pía ha ido creciendo hasta convertirse en una inquietud difícil de ignorar. Las pistas encontradas en días anteriores cobran ahora más sentido, y la posibilidad de que esté implicado en la muerte de Ana deja de parecer descabellada.

Ana Garcés, la protagonista de 'La promesa'
Ana Garcés, la protagonista de 'La promesa'

En el capítulo del viernes, esas sospechas no hacen más que intensificarse. Las miradas, los silencios y ciertos comportamientos refuerzan la sensación de que Ricardo oculta algo mucho más grave de lo que nadie imaginaba. Y lo más inquietante es que quienes empiezan a atar cabos podrían estar acercándose peligrosamente a una verdad que alguien preferiría mantener enterrada.

Por si fuera poco, el frente económico añade aún más presión a una semana ya de por sí asfixiante. La decisión de Ciro de cerrar un acuerdo con el duque de Carril utilizando la dote de Julieta empieza a mostrar sus primeras grietas. Lo que parecía una jugada estratégica podría convertirse en un error de consecuencias imprevisibles. Los problemas derivados de esta inversión amenazan con estallar en cualquier momento, poniendo en riesgo no solo fortunas, sino también alianzas clave dentro de La Promesa.

Así, el episodio del viernes 10 de abril se presenta como un auténtico cóctel de emociones, revelaciones y conflictos que dejan a varios personajes al borde del abismo. Relaciones que se rompen, sentimientos que salen a la luz y secretos que empiezan a tomar forma. Pero, como siempre en La Promesa, cuando parece que todo ha salido a la superficie, es cuando realmente comienza lo más peligroso. Porque la gran pregunta queda en el aire: ¿qué pasará cuando la verdad sobre Ricardo deje de ser una sospecha… y alguien pague el precio de descubrirla?

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