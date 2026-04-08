Avance de ‘La Promesa’ del jueves 9 de abril: Ciro se encara con el duque de Carril y María juega a dos bandas tras su beso con Samuel

La semana en La Promesa no ha dado tregua, y si algo ha quedado claro es que las tensiones están más vivas que nunca tanto en palacio como entre el servicio. Tras los últimos acontecimientos, las tramas se han ido enredando hasta desembocar en un punto de no retorno para varios de sus protagonistas.
Todo arrancaba con una bomba: María Fernández decidía poner fin a su relación con Carlo, dejando claro que, aunque siempre estarán unidos por su hijo, no está dispuesta a seguir adelante con una historia que ya no le hace feliz. Una decisión firme que, sin embargo, no ha evitado que las emociones sigan a flor de piel.
Mientras tanto, en la planta noble, Ángela continúa empeñada en casarse cuanto antes con Curro, aunque él insiste en que antes debe recuperar su título. Este tira y afloja ha provocado discusiones constantes, alimentadas además por las manipulaciones de Lorenzo, que no deja de sembrar dudas.
La semana también ha estado marcada por el duro golpe que ha sufrido Martina tras el rechazo de su proyecto del refugio. Lejos de rendirse, ha decidido financiarlo con su propio dinero, aunque esto le ha costado críticas y un aislamiento social que empieza a pasarle factura.
Pero si hay un momento que ha hecho saltar todas las alarmas, ese ha sido el del miércoles. Tras una fuerte discusión con Carlo, María acababa encontrando consuelo en Samuel, y lo que parecía un simple apoyo emocional terminaba en un beso apasionado que promete traer consecuencias.
Tras esto, todas las miradas están puestas en el capítulo del jueves 9 de abril, donde la tensión va a subir varios niveles.
El gran movimiento lo protagoniza Ciro, que decide actuar a espaldas de todos cerrando un acuerdo con el duque de Carril… utilizando nada menos que la dote de Julieta. Una jugada arriesgada que no solo puede volverse en su contra, sino que amenaza con desatar un auténtico escándalo si sale a la luz.
En paralelo, Martina continúa hundida tras su rechazo social y encuentra cierto consuelo en Adriano, en una relación que podría cobrar más importancia de la que parecía en un principio.
Pero, sin duda, el foco emocional vuelve a recaer en María. Después del beso con Samuel, decide sincerarse, aunque no del todo. Confiesa lo ocurrido, pero al mismo tiempo intenta acercarse de nuevo a Carlo, generando una situación tan incómoda como explosiva. ¿Está jugando con fuego? Todo apunta a que sí.
Por otro lado, la intriga también sigue creciendo con Pía, que comparte con Petra sus sospechas sobre Ricardo. Cada vez está más convencida de que oculta algo muy grave relacionado con la muerte de Ana… y lo que está por descubrir podría cambiarlo todo.
De cara al viernes, el drama no hará más que intensificarse. Ángela se sentirá traicionada por Curro tras el envío de unas cartas al rey, provocando una nueva ruptura entre ambos. María, por su parte, empezará a asumir que sus sentimientos por Samuel son reales, aunque todo indique que su historia es imposible.
Y mientras tanto, las sospechas sobre Ricardo seguirán creciendo y el arriesgado movimiento de Ciro podría estallar en cualquier momento. En La Promesa, nadie está a salvo… y lo peor, está aún por llegar.