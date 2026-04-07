Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 8 de abril: Ciro se encarará con el duque de Carril y María buscará el consuelo de Samuel tras darle una bofetada a Carlo

Adelanto del capítulo del miércoles 8 de abril de 'La promesa' (RTVE)

Las secuelas de las revelaciones en La Promesa continúan dejando fracturas dentro y fuera del palacio tras la emisión del capítulo 808, cuyas consecuencias inmediatas marcarán el desarrollo del episodio previsto para el miércoles 8 de abril. Martina ha decidido asumir la financiación del refugio de forma personal, mientras las tensiones entre Ángela y Curro han escalado a nuevas cotas. Los recelos sobre los negocios del duque de Carril persisten, y el clima de crispación aumenta tanto en la familia como en el servicio.

El capítulo de este martes 7 de abril de La Promesa ha estado marcado por la decisión de Martina de utilizar su propio dinero para salvar el refugio, una determinación que ha provocado fuertes reacciones, así como la afirmación de Vera a Curro y Teresa respecto al desconocimiento de su madre sobre los oscuros negocios de su padre con Manuel.

Además, aunque Curro y Alonso han intentado sin éxito hacer recapacitar al heredero del marquesado sobre los riesgos de dicha inversión, este ha restado importancia al asunto. Martina, pese a la oposición de Leocadia y Lorenzo, ha reunido al servicio para comunicar que no se rendirá ante la amenaza de cierre del refugio.

La Promesa: Ángela pregunta a Pía por el barón de Linaja. (RTVE)

Qué pasará en ‘La Promesa’ el miércoles 8 de abril

El episodio de La Promesa que se emitirá el miércoles 8 de abril anticipa una intensificación de las hostilidades en varios frentes. El anuncio de Martina de financiar el refugio no servirá para calmar los ánimos: Jacobo reaccionará con indignación y tanto Leocadia como Lorenzo pondrán en duda la viabilidad de la propuesta, recurriendo incluso a la burla directa. La joven, lejos de retroceder, planteará su disposición a exigir responsabilidades al Patronato, aunque Jacobo intentará impedirlo de manera tajante.

En paralelo, el servicio percibe que la solución planteada por Martina puede no ser sostenible a largo plazo, y el recelo sobre la figura de Ricardo adoptará matices más graves. La conversación entre Petra y Pía sobre las sospechas vinculadas a la muerte de Ana continuará agitando los ánimos en la planta baja, mientras el ambiente familiar se tensará por la discusión en torno a la boda de Ángela y Curro. La confrontación será tal que ambos protagonistas de La Promesa mostrarán dificultades para mantener una postura coherente frente al resto.

El beso de María y Samuel en ‘La Promesa’

La Promesa: María y Samuel se besan apasionadamente. (RTVE)

El ámbito de los negocios, por su parte, toma otra dimensión con la intervención activa de Ciro, quien se dirigirá directamente al duque de Carril en un intento por reafirmar la posición de la familia en el asunto de la inversión. Mientras, Manuel trasladará a Julieta su preocupación por la obstinación de su marido en involucrarse en los negocios dudosos del duque. Ángela, al buscar respuestas sobre las historias compartidas por Pía, escuchará de ella que el barón de Linaja no cometió abuso alguno.

Dentro del estrato del servicio, el capítulo 809 de La Promesa traerá uno de los momentos más trascendentes de la temporada. María, tras una fuerte discusión con Carlo que desemboca en una bofetada, buscará apoyo moral en Samuel y ambos acabarán besándose apasionadamente. Por otro lado, Santos volverá a ser objeto de críticas por parte de Cristóbal al haber intercambiado tareas con su padre para protegerle, lo que generará un diálogo en el que Santos se defenderá de las acusaciones.

La tensión subirá en La Promesa con la intervención de Lorenzo, quien propiciará una disputa sobre la boda entre Curro y Ángela ante la presencia de toda la familia y el servicio, aclarando que ninguno de los futuros esposos consigue tomar el control de la situación. El episodio concluirá con un gesto de reconciliación por parte de Alonso, animando a Curro a superar las diferencias con Ángela para poder tramitar el envío de las cartas al rey.