Prisión para el joven acusado del asesinato de un niño de 11 años en un centro cultural en Villanueva de la Cañada

Familiares y amigos guardan un minuto de silencio el pasado 10 de abril en la Plaza España del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el fallecimiento del menor apuñalado el jueves. EFE/ Rodrigo Jiménez

La magistrada del juzgado de guardia de Móstoles ha ordenado el ingreso en prisión provisional de Julio, el joven de 23 años detenido por su presunta implicación en el apuñalamiento mortal de un niño de 11 años ocurrido la semana pasada en Villanueva de la Cañada. El arrestado, que este domingo ha pasado a disposición judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza. Tras su comparecencia, ha sido enviado a prisión preventiva en el centro penitenciario de Navalcarnero.

Según fuentes de la investigación, el joven fue detenido el pasado jueves, 9 de abril, como presunto autor de la muerte de David, un menor vecino de Brunete que fue atacado el jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, donde acudía a una clase de inglés.

Detención horas después y búsqueda del arma

El suceso se produjo en torno a las 19.45 horas del pasado jueves, cuando el menor se dirigía a los aseos del centro cultural La Despernada, en la localidad madrileña. En ese momento, habría sido abordado por el presunto agresor, quien le asestó varias puñaladas antes de huir del lugar. El niño sufrió heridas graves en el cuello, el tórax y la espalda. Aunque los servicios sanitarios consiguieron estabilizarlo, fue trasladado en helicóptero de urgencia al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde finalmente falleció.

La investigación apunta a que el presunto autor fue localizado y detenido por la Guardia Civil pocas horas después de los hechos. Los agentes continúan ahora con las pesquisas y están utilizando perros especializados en la búsqueda de restos biológicos para intentar localizar el arma utilizada en el crimen. Según el programa El Tiempo Justo de Telecinco, el detenido habría asegurado que no recuerda el lugar donde desechó el arma tras la agresión, lo que, por el momento, complica las labores de localización.

Un niño de 12 años ha muerto tras ser apuñalado en un centro cultural en Villanueva de la Cañada (Madrid), como ha confirmado el consistorio de la localidad. El agresor, que habría actuado dentro de la biblioteca del recinto, ha sido detenido. (Fuente: 112 Comunidad Madrid)

Consternación en la Comunidad de Madrid

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, cuyo alcalde es Luis Manuel Partida, convocó un minuto de silencio el pasado viernes al mediodía en señal de duelo. Un acto al que también acudió la alcaldesa de Brunete, municipio donde residía la víctima.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó sus condolencias mediante un mensaje publicado en su perfil de la red social X. “Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de SUMMA 112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida”, manifestó la dirigente autonómica.

*Noticia elaborada con información de EFE.