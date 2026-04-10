Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Cientos de personas guardan un minuto de silencio en recuerdo del menor fallecido. Ayto. de Villanueva de la Cañada

El asesinato de David, un niño de 11 años, en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada ha conmocionado a toda la Comunidad de Madrid. El suceso tuvo lugar el jueves 9 de abril, alrededor de las 19:45 horas, cuando un joven de 23 años, con autismo de grado 3 y origen peruano, presuntamente le asestó varias puñaladas en los baños del centro cultural.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el menor se encontraba en estado crítico y fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital 12 de Octubre. Allí ingresó en parada cardiorrespiratoria y presentaba heridas graves en tórax, cuello y espalda. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

El presunto agresor fue detenido por la Guardia Civil tras un operativo de búsqueda. Mientras, la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias, ha informado Efe. El arma utilizada aún no ha sido localizada, ya que el detenido habría declarado no recordar dónde la arrojó, según el programa de Telecinco El Tiempo Justo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada decretó un día de luto oficial, con banderas a media asta en todos los edificios municipales, y convocó este viernes un minuto de silencio en la Plaza de España. La institución expresó su “más profundo pésame” a la familia de la víctima.

Un niño de 12 años ha muerto tras ser apuñalado en un centro cultural en Villanueva de la Cañada (Madrid), como ha confirmado el consistorio de la localidad. El agresor, que habría actuado dentro de la biblioteca del recinto, ha sido detenido. (Fuente: 112 Comunidad Madrid)

El detenido se relacionaba habitualmente con menores

El menor se encontraba en una clase de inglés en el centro cultural La Despernada de la localidad cuando se dirigió a los servicios, donde habría sido presuntamente abordado por su agresor, quien le asestó varias puñaladas antes de huir del lugar, según ha detallado Efe. Vecinos y personas del entorno señalan además que ambos habrían coincidido en ocasiones anteriores, aunque no mantenían una relación de amistad.

Algunos residentes han relatado supuestos episodios previos de comportamientos conflictivos por parte del detenido, incluyendo enfrentamientos con otros menores, según ha recogido El Mundo. Estas versiones también apuntan a una actitud descrita por algunos testigos como infantil o engañosa, ya que, presuntamente, el joven se presentaba ante niños y padres como si fuera menor de edad.

Por su parte, según ha confirmado la madre del detenido en declaraciones a TVE, su hijo presenta autismo de grado 3 y ha explicado al reportero que él solía relacionarse con menores porque “su cerebro es el de un niño”. Posteriormente, se ha dirigido a la madre de David para pedirle perdón entre lágrimas.

Asimismo, según el programa El Tiempo Justo, el agresor llevaba una vida solitaria, aunque era visto paseando a sus perros, y se relacionaba con frecuencia con menores. En los días previos al suceso, habría mostrado comportamientos inusuales.

Durante el minuto de silencio celebrado en la Plaza de España, decenas de vecinos, representantes institucionales y miembros de las fuerzas de seguridad se concentraron en señal de duelo. Amigos y allegados depositaron flores, velas y objetos personales en memoria de David, descrito por su entorno como un niño muy querido, buen estudiante y aficionado al fútbol, según El Mundo.

Efectivos del Summa, en el lugar donde tuvieron lugar los hechos. (112 Comunidad de Madrid)

La investigación continúa abierta

La Guardia Civil mantiene activas las diligencias para esclarecer el móvil del crimen y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. El detenido fue arrestado tras un operativo de búsqueda desplegado en la zona. Y, de acuerdo con El País, el joven habría sido trasladado a un centro psiquiátrico en Móstoles, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El arma presuntamente utilizada aún no ha sido localizada. Según el mismo programa televisivo, el detenido habría declarado no recordar dónde la arrojó tras el ataque, lo que dificulta por el momento su recuperación. La Guardia Civil continúa con la búsqueda mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.